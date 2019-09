Służba Ochrony Praw Dziecka chce tworzyć program dla dzieci

vdu

Jak powiedział rzecznik Służby, Arūnas Malinovskis, 10–20 audycji mogłyby być transmitowane w dowolnej cieszącej się popularnością telewizji.

„Mamy zamiar pokazać, że to jest interesujący temat, który w przyszłości stanie się tradycją i nie będziemy musieli projektu finansować. Głównym jego celem jest mówienie o prawach dzieci w ciekawy dla nich sposób. Chcemy, by same one mówiły, żeby dyskutowały“ – powiedział Malinovskis.

Dodał też, że, według przeprowadzonych badań, dzieci, zwłaszcza te najmłodsze, nie uświadamiają sobie, jakie maja prawa i jak mogą aktywnie wyrażać swoje opinie na różne tematy.

Cykl audycji ma się rozpocząć już w listopadzie.