„Skyllence” pod lupą. Szef MSZ wzywa do oceny zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego

„W ubiegłym tygodniu zwróciłem się do Komisji ds. Koordynacji Ochrony Obiektów Ważnych dla Bezpieczeństwa Narodowego z prośbą o przeprowadzenie kontroli firmy ‚Skyllence’ pod kątem zgodności jej działalności z interesami bezpieczeństwa narodowego” – napisał w mediach społecznościowych szef litewskiej dyplomacji, Kęstutis Budrys. „Mam nadzieję, że informacje i oceny przedstawione przez odpowiednie instytucje pozwolą wyjaśnić całą sytuację i dokładniej pokażą, z kim mamy do czynienia” – dodał.

Sprawa dotyczy organizacji ewakuacji Litwinów z Izraela, którą obecnie bada służba kontrolna, a Biuro Prasowe Rządu poinformowało BNS, że kontrola jeszcze się nie zakończyła.

„Ewakuacja obywateli Litwy z zagranicy, która miała miejsce w czerwcu, pozostawiła poważne pytania. Nie tylko z powodu niejasnych powodów, dlaczego jeden obywatel został wyproszony z rządowego samolotu, ale także z powodu firmy działającej w strategicznie ważnym sektorze państwa – czy jej działalność i kontakty odpowiadają interesom bezpieczeństwa narodowego?” – napisał K. Budrys.

Minister podkreślił, że jeżeli firma lub osoby nie spełniają wymogów bezpieczeństwa narodowego, nie można im ufać i nie mogą działać w sektorach o znaczeniu strategicznym.

„Bezpieczeństwo państwa zaczyna się od wewnątrz, od porządku w swoim podwórku. Zdolność do radzenia sobie jest istotą odporności państwa” – powiedział Budrys.

Redakcja ZW.LT przypomina, że w połowie czerwca, podczas transportu Litwinów z Jordanii, gdzie zostali ewakuowani z Izraela, z samolotu wysadzono dziennikarza Mariusa Laurinavičiusa.

Dotychczas przyczyny tego incydentu nie zostały wyjaśnione.

Lot wykonywała firma czarterowa „Chapman Freeborn” należąca do „Avia Solutions Group”.

Wiceszefowa „Skyllence”, firmy należącej do grupy „Avia Solutions Group”, obsługującej prywatne loty na lotnisku w Wilnie, Vilma Vaitiekūnaitė, początkowo wyjaśniła BNS, że do incydentu doszło z powodu wątpliwości dotyczących danych przekazanych przez operatora.

Sam Gediminas Žiemelis oświadczył na Facebooku, że wysadzenie pasażera miało związek z rzekomymi groźbami wysadzenia samolotu. Wersję tę powtórzyła później także V. Vaitiekūnaitė.

Marius Laurinavičius odrzucił te wyjaśnienia i zapewnił, że wysadzenie miało związek z jego krytyką G. Žiemelisa.

Ostatecznie sprawą jego powrotu do Litwy zajęło się Ministerstwo Obrony Narodowej, które wysłało go do kraju wojskowym samolotem „Spartan”.

Kilka lat temu Departament Bezpieczeństwa Państwowego (VSD) potwierdził, że wywiad posiada informacje, które budzą wątpliwości co do działalności i wiarygodności grupy lotniczej „Avia Solutions Group”.