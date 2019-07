Skvernelis zostaje na stanowisku

vdu

Jak powiedział, rząd ma funkcjonować skutecznie, ma być niepopulistyczny, wykonywać prace, ktore zostały przewidziane w programie rządowym. Skvernelis dodał, że ministrowie powinni odpowiadać standardom przejrzystości, zaufania i profesjonalizmu.

Decyzję o pozostaniu na stanowisku premier ogłosił po spotkaniu z prezydentem elektem Gitanasem Nausėdą.

Jak powiedział, nie omawiał konkretnych kandydatur na stanowiska ministrów z przyszłym przywódcą państwa. Nie poinformował również, kiedy bedzie znany skład rządu.

Wcześniej Skvernelis zapowiadał, że poda się do dymisji, jeżeli nie trafi do drugiej tury wyborów prezydenckich.

„Raz jeszcze mogę powiedzieć i powtórzyć – wybory prezydenckie są moją przegraną. Nikogo o to nie oskarżam, to są moje decyzje, moja ocena, moje działania, które zadecydowały o takim wyniku. Oczywiście, dobrze by było, gdyby wydarzyło się to bez „pomocy zewnętrznej”, ale było, jak było” – mówił Skvernelis.

Jak dodał, słowa o odejściu były podyktowane emocjami. „Gdyby pojawiły się inne siły, gotowe do formowania gabinetu ministrów, może moja decyzja byłaby łątwiejsza” – stwierdził Skvernelis, zauważając, że nikt nie podjął się takiej odpowiedzialności politycznej.