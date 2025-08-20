Skvernelis: zmiana koalicji wpłynie na program rządu – będzie mniej lewicowy

„Dla niektórych „prawdziwych socjaldemokratów” kluczowe było wdrożenie lewicowego programu. Niestety, widzimy, że program prawdopodobnie zostanie mocno skorygowany, a pojawią się również założenia prawicowych partii politycznych, ponieważ zarówno nasi koledzy z „chłopów”, jak i partia polska są skrajnymi partiami prawicowymi, należą do europejskiej rodziny skrajnie prawicowych partii” – w wywiadzie dla radia Žinios powiedział lider Związku Demokratów „W Imię Litwy” oraz przewodniczący Sejmu, Saulius Skvernelis.

Litewska Partia Chłopów i Zielonych (LVŽS) oraz współpracująca z nią frakcja w Sejmie, czyli Akcja Wyborcza Polaków na Litwie-Związek Chrześcijańskich Rodzin (AWPL-ZChR), są członkami Europejskiej Partii Konserwatystów i Reformatorów.

„Program się zmienia i nie będzie to już program lewicowy” – dodał Skvernelis.

Redakcja ZW.LT przypomina, po rezygnacji byłego premiera Gintautasa Paluckasa, socjaldemokraci rozpoczęli rozmowy o nowej koalicji. Do koalicji zapraszani są partie „Świt nad Niemnem” i „chłopi”. Aktualni partnerzy, Związek Demokratów „W Imię Litwy”, nie zostali zaproszeni.

Aurelijus Veryga, przewodniczący LVŽS, powiedział w wywiadzie dla agencji BNS, że zapraszając „chłopów” do koalicji, dołączą do niej albo wszyscy członkowie frakcji Sejmu, albo wcale.

Obecnie w wspólnej frakcji Sejmu zasiada sześciu przedstawicieli LVŽS, dwóch parlamentarzystów wybranych z listy partii, ale nie należących do „chłopów” – Ignas Vėgėlė i Rimas Jonas Jankūnas – oraz trzech przedstawicieli AWPL-ZChR.

A. Veryga nie ujawnia konkretnych żądań, ale sugeruje przegląd reformy podatkowej, a „chłopi” mogą ubiegać się o 2–3 ministerstwa.

Socjaldemokraci proponują na premiera minister pracy i opieki społecznej Ingę Ruginienę.