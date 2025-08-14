Skvernelis: ze zmianą koalicji odejdę z funkcji przewodniczącego Sejmu

„Mogę powiedzieć, że nie zostanę. Koalicja się zmieni, więc zmieni się także przewodniczący Sejmu. Nie będę Viktorasem Pranckietisem” – w wywiadzie dla portalu „15 min” powiedział przewodniczący Sejmu, Saulius Skvernelis.

W 2016 roku V. Pranckietis dostał się do Sejmu jako członek Litewskiego Związku Rolników i Zielonych (LVŽS), jednak w 2019 roku opuścił „chłopów”, gdy przewodniczący partii Ramūnas Karbauskis zażądał jego rezygnacji ze stanowiska marszałka Sejmu.

Po opuszczeniu LVŽS V. Pranckietis utrzymał stanowisko przewodniczącego parlamentu, ponieważ koalicja LVŽS i Litewskiej Socjaldemokratycznej Partii Pracy nie miała wystarczającej liczby głosów, by go odwołać.

Jak informowała agencja BNS, Związek Demokratów „W Imię Litwy” w środę oświadczyła, że nie może już współpracować z „Świtem nad Niemnem”.

Tymczasem „Świt nad Niemnem” pośrednio nazwał demokratów siłą dzielącą, a wiceprzewodniczący partii Robert Puchowicz powiedział agencji BNS, że teraz LSDP musi zdecydować, z kim będzie kontynuować współpracę – z demokratami czy z „Świtem nad Niemnem”

Negocjacje koalicyjne prowadzą socjaldemokraci od zeszłego tygodnia, po rezygnacji premiera Gintautasa Paluckasa.