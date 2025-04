Skvernelis: Zaufania do partnerów w koalicji jest coraz mniej

Po tym jak Sejm we wtorek nie wyraził zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła socjaldemokraty Arūnasa Dudėnasa, przewodniczący parlamentu Saulius Skvernelis oświadczył, że zaufanie do partnerów koalicyjnych wyraźnie słabnie.