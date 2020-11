Skvernelis twierdzi, że nowy rząd zepsuje stosunki z Polską

Powiedział to na kilka godzin przed wizytą Prezydenta RP Andrzeja Dudy w Wilnie.

„Zgodnie z tymi oświadczeniami jest prawdopodobne, że tak będzie w rzeczywistości. Tym bardziej, że zawsze tak było, kiedy na Litwie działał prawicowy rząd” – powiedział dziennikarzom Skvernelis.

Według niego, rząd może również zepsuć więzi z sąsiednią Łotwą. Ostatnio konserwatyści oskarżyli Łotwę o niezastosowanie się do zobowiązania co do bojkotu elektrowni atomowej w Ostrowcu.

„Kłócimy się z Łotyszami, ponieważ konserwatyści nie doszli jeszcze do władzy, a już wysłali listy i groźby zarówno do Łotwy, jak i do sąsiednich krajów. Nie mamy żadnych relacji z Rosją i Białorusią, więc będziemy się gniewać na Polaków i będziemy jak w Pillenach – otoczeni sąsiadami, z którymi się nie komunikujemy” – powiedział Skvernelis.