Skvernelis: suwerenność Ukrainy nie może być przedmiotem targów

Oświadczenie to padło w kontekście zbliżającego się spotkania liderów USA i Rosji, które ma się odbyć na Alasce. Głównym tematem rozmów mają być potencjalne warunki zawieszenia broni na Ukrainie.

„Każde porozumienie między USA a Rosją, osiągnięte na Alasce, musi bronić suwerenności Ukrainy” – podkreślił przewodniczący Sejmu Litwy, Saulius Skvernelis.

Skvernelis zaznaczył, że wraz z przewodniczącymi parlamentów Łotwy i Estonii zajmuje wspólne stanowisko, zgodnie z którym wszelkie ustalenia osiągnięte podczas nadchodzących rozmów na Alasce muszą jednoznacznie bronić suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy, jej konstytucji oraz zasad zapisanych w Karcie Narodów Zjednoczonych. Wszelkie decyzje dotyczące przyszłości Ukrainy muszą być podejmowane z udziałem samych Ukraińców.

„Rozwiązania dyplomatyczne nie mogą odbywać się kosztem Ukrainy, lecz wyłącznie z jej pełnym udziałem i zgodą, w dążeniu do trwałego pokoju opartego na prawie międzynarodowym” – zaznaczył S. Skvernelis.

W trakcie rozmowy omówiono również wspólną deklarację przewodniczących parlamentów Estonii, Łotwy i Litwy podpisaną we wtorek, dotyczącą suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy.

Przewodniczący litewskiego Sejmu zapewnił, że Litwa nadal konsekwentnie wspiera Ukrainę i nigdy nie uzna aneksji jej terytoriów dokonanych przez Rosję.

Zachodni sojusznicy Ukrainy obawiają się, że prezydent USA Donald Trump, chcąc za wszelką cenę osiągnąć zawieszenie broni, może ustąpić wobec żądań Rosji dotyczących uznania części okupowanych terytoriów.

Zaplanowane na piątek spotkanie na Alasce będzie pierwszym od 2021 roku, w którym udział wezmą urzędujący prezydenci USA i Rosji. W rozmowach jak dotąd nie przewidziano udziału Wołodymyra Zełenskiego.

Już w miniony weekend liderzy państw europejskich wydali oświadczenia, w których wezwali do uwzględnienia Ukrainy i Unii Europejskiej w procesie negocjacyjnym, podkreślając, że rozmowy powinny się odbywać jedynie przy obowiązującym zawieszeniu broni i że jakiekolwiek ustępstwa terytorialne są nie do przyjęcia.

Zdaniem europejskich przywódców, decyzja o ewentualnej wymianie terytoriów może należeć tylko do Ukrainy i nie powinna być warunkiem zawarcia zawieszenia broni.