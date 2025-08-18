Skvernelis: socjaldemokraci wybrali ilość, a nie jakość

Komentarz Skvernelisa padł po tym, gdy Litewska Partia Socjaldemokratyczna (LSDP) ogłosiła, że będzie formować rządzącą większość z ugrupowaniem „Świt nad Niemnem” oraz Litewską Partią Chłopów i Zielonych (LVŽS).

– Socjaldemokraci wybrali nie jakość, a ilość. I niestety stanęli po tej stronie, w którą, jak widać, dryfowali przez całe ostatnie osiem miesięcy – powiedział przewodniczący Związeku Demokratów „W imię Litwy”.

Dotychczas koalicję tworzyło 86 parlamentarzystów: 52 socjaldemokratów, 19 przedstawicieli „Świtu nad Niemnem” i 15 demokratów.

Po zawarciu nowej umowy koalicyjnej rządzącą większość miałoby stanowić 82 posłów: 52 socjaldemokratów, 19 „aušriečių” oraz 11 członków frakcji Chłopów, Zielonych i Związku Chrześcijańskich Rodzin.

– Kolegom potrzebna była maszynka do głosowania, która nie miałaby żadnych własnych stanowisk obywatelskich ani politycznych, tylko naciskała odpowiednie przyciski. My, niestety, jesteśmy inni – podkreślił Skvernelis.

Dodał również, że nową koalicję łączą jedynie kwestie pragmatyczne: