Skvernelis: „Słowo prezydenta nic nie znaczy”

Lider opozycyjnego Związeku Demokratów „W imię Litwy” Saulius Skvernelis ostro skrytykował prezydenta Gitanasa Nausėdę za powołanie na ministra kultury przedstawiciela ugrupowania „Świt nad Niemnem”. Jego zdaniem, po tej decyzji „słowo prezydenta nic dziś nie znaczy”.

fot. BNS/Lukas Balandis

– „Słowo prezydenta teraz jest nic nie warte. Za każdym razem sam daje, sam odbiera – jak jakiś król” – mówił Skvernelis we wtorek w Sejmie.

– „Wychodzi z tego takie ‘wygibanie się jak pewien ptak’, bo co tydzień idzie inny przekaz: ‘nie będę rozmawiał z terrorystami’, a po 24 godzinach ‘dzień dobry’, uśmiech, wyciągnięta ręka. ‘Antylopy nie mianuję’ – Ignotasa mianowałeś. Doświadczenie w kebabach się nie nadaje, w pierożkach się nadaje” – dodał.

Fala krytyki spadła na prezydenta po tym, jak powołał on na stanowisko ministra kultury Ignotasa Adomavičiusa, polityka „Świtu nad Niemnem”. Wcześniej G. Nausėda publicznie zapowiadał, że nie będzie zatwierdzał ministrów z tego ugrupowania, jednak w obliczu narastającego kryzysu rządowego zmienił zdanie i apelował do środowisk kultury o „daną szansę” dla I. Adomavičiusa.

„Mit konstytucyjnego kryzysu”

Skvernelis ocenił, że tezy o grożącym kryzysie konstytucyjnym są mitem.

– „Była możliwość zyskać jeszcze dwadzieścia dni, odsyłając program rządu do dopracowania – bez żadnych konsekwencji prawnych. Ani premier, ani ministrowie się nie zmieniają” – stwierdził.

– „Można było po prostu kierować się sumieniem i nie mianować kogokolwiek, bo prezydent nie ma takiego obowiązku. Ma możliwość wyboru” – podkreśla.

Polityk podkreślił też, że nie było powodu obawiać się zapowiadanych przez opozycję kroków w Trybunale Konstytucyjnym, gdy koalicja rządząca rozważała przedstawienie do zatwierdzenia niepełnego składu Rady Ministrów.

– „Skutki orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego nie działają wstecz” – zaznaczył.

– „Podobnie było z moim rządem w 2019 r.: Trybunał stwierdził naruszenia procedur i orzekł, że w przyszłości tak robić nie wolno, a korekty należy wprowadzić po wyborach. Żadnych kryzysów nie było” – dodał.

