Skvernelis: „Słowo prezydenta nic nie znaczy”

– „Słowo prezydenta teraz jest nic nie warte. Za każdym razem sam daje, sam odbiera – jak jakiś król” – mówił Skvernelis we wtorek w Sejmie.

– „Wychodzi z tego takie ‘wygibanie się jak pewien ptak’, bo co tydzień idzie inny przekaz: ‘nie będę rozmawiał z terrorystami’, a po 24 godzinach ‘dzień dobry’, uśmiech, wyciągnięta ręka. ‘Antylopy nie mianuję’ – Ignotasa mianowałeś. Doświadczenie w kebabach się nie nadaje, w pierożkach się nadaje” – dodał.

Fala krytyki spadła na prezydenta po tym, jak powołał on na stanowisko ministra kultury Ignotasa Adomavičiusa, polityka „Świtu nad Niemnem”. Wcześniej G. Nausėda publicznie zapowiadał, że nie będzie zatwierdzał ministrów z tego ugrupowania, jednak w obliczu narastającego kryzysu rządowego zmienił zdanie i apelował do środowisk kultury o „daną szansę” dla I. Adomavičiusa.

„Mit konstytucyjnego kryzysu”

Skvernelis ocenił, że tezy o grożącym kryzysie konstytucyjnym są mitem.

– „Była możliwość zyskać jeszcze dwadzieścia dni, odsyłając program rządu do dopracowania – bez żadnych konsekwencji prawnych. Ani premier, ani ministrowie się nie zmieniają” – stwierdził.

– „Można było po prostu kierować się sumieniem i nie mianować kogokolwiek, bo prezydent nie ma takiego obowiązku. Ma możliwość wyboru” – podkreśla.

Polityk podkreślił też, że nie było powodu obawiać się zapowiadanych przez opozycję kroków w Trybunale Konstytucyjnym, gdy koalicja rządząca rozważała przedstawienie do zatwierdzenia niepełnego składu Rady Ministrów.

– „Skutki orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego nie działają wstecz” – zaznaczył.