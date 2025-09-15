Skvernelis: resort ochrony kraju ukrywa incydent z rosyjskimi dronami nad Litwą

Według byłego przewodniczącego Sejmu, po tym jak Polska w tym tygodniu poinformowała o 19 naruszeniach swojej przestrzeni powietrznej, drony mogły również przekroczyć granicę Litwy.

„Nie wiem, ile w tym prawdy, na razie opieramy się tylko na międzynarodowych mediach, że drony rzeczywiście mogły przekroczyć litewską granicę” – w wywiadzie dla LRT powiedział lider Związku Demokratów „W Imię Litwy”, Saulius Skvernelis. „Nie opieram się na brukowej prasie zagranicznej, ale na dość wiarygodnym źródle państwa sojuszniczego, które to potwierdziło. Wojsko temu zaprzeczyło. Ale jest pytanie, ponieważ wiemy, że wojsko często zaprzecza lub milczy tylko dlatego, że taka jest wola i polecenie minister Dovilė Šakalienė” – dodał.

Zdaniem S. Skvernelisa, sprawą powinien zająć się sejmowy Komitet Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony (NSGK).

„Uważam, że Komitet Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony powinien bardzo wyraźnie umieścić tę sprawę w najbliższym porządku obrad i uzyskać bardzo jasne odpowiedzi. Bo to, co widzimy, jest niepokojące. Ja naprawdę nie wątpię w nasze wojsko, w inne nasze służby, które teraz podczas ćwiczeń „Zapad” wzmożenie chronią naszą granicę, ale niepokoi mnie przede wszystkim chęć polityków do ukrywania informacji” – powiedział lider demokratów.

Według S. Skvernelisa, celem ukrywania informacji jest ochrona wizerunku minister obrony.

„To, co dzieje się w resorcie ochrony kraju, staje się jawną tajemnicą – jak się postępuje, jak się działa, jak wywiera się presję i jak oficerowie oraz generałowie są zmuszani do wykonywania poleceń, aby informacje były dozowane i w żadnym wypadku nie zaszkodziły wizerunkowi minister” – stwierdził były przewodniczący Sejmu.

Redakcja ZW.LT przypomina, że w ubiegłą środę premier Polski Donald Tusk oświadczył, iż państwo członkowskie NATO i Unii Europejskiej odnotowało w ciągu nocy 19 naruszeń swojej przestrzeni powietrznej i zestrzeliło co najmniej trzy rosyjskie drony.

Z kolei polskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych poinformowało, że w wyniku nocnego naruszenia przestrzeni powietrznej przez Rosję został uszkodzony dom i samochód.

Natomiast minister ochrony kraju Litwy Dovilė Šakalienė oświadczyła w czwartek, że kiedy kilkanaście rosyjskich dronów wtargnęło na terytorium Polski, Litwa nie odnotowała naruszeń swojej przestrzeni powietrznej.