Skvernelis popiera rozmowy socjaldemokratów z „chłopami” o koalicji

„Bardzo pozytywnie, trzeba rozmawiać ze wszystkimi” – powiedział lider demokratów i przewodniczący Sejmu, Saulius Skvernelis.

Zaznaczył, że demokraci sami nie rozmawiali z „chłopami”, ponieważ nie tworzą koalicji.

Redakcja ZW.LT przypomina, że po wyborach parlamentarnych, które odbyły się w październiku ubiegłego roku, podczas formowania koalicji rządzącej S. Skvernelis sprzeciwiał się włączeniu LVŽS – twierdził, że nie będzie współpracował z tą siłą polityczną ze względu na ówczesnego lidera „chłopów” Ramūnasa Karbauskisa. Później ten wycofał się z aktywnej polityki.

Mówiąc o obecnych partnerach koalicyjnych – partii „Świt nad Niemnem” kierowanej przez Remigijusa Žemaitaitisa – przewodniczący Sejmu stwierdził, że wielokrotnie wyrażał sceptycyzm wobec tej siły politycznej i nie zmienia swojego zdania.

Wcześniej S. Skvernelis mówił, że zgadza się ze stwierdzeniem prezydenta, iż zaproszenie „Świtu nad Niemnem” do koalicji było błędem.

Z drugiej strony we wtorek zapewniał, że nie stawia „żadnych warunków”.

„Przychodzimy z otwartym sercem i dobrym nastawieniem do dalszej pracy (…), ale też z pewnymi propozycjami i oczekiwaniami” – powiedział lider demokratów. „Propozycje mające na celu odbudowę zaufania do państwa litewskiego, rządu, władzy wykonawczej, koalicji. (…) Złożymy propozycje kolegom, zobaczymy, czy im one odpowiadają” – dodał.

Zapytany, czy wśród propozycji są także nowi partnerzy koalicyjni, przewodniczący Sejmu odpowiedział, że „jest tam wszystkiego”.

S. Skvernelis powiedział też, że socjaldemokraci dwukrotnie odwołali spotkanie z demokratami.

„Cieszę się, że spotkam się z przewodniczącym socjaldemokratów, który bardzo chciał tego spotkania, ale z jakiegoś powodu dwa razy je wczoraj odwołał. (…) Przewodniczący nie będzie musiał się już martwić, że nie może nawiązać kontaktu” – stwierdził lider demokratów.

W poniedziałek socjaldemokraci spotkali się z przedstawicielami „Świtu nad Niemnem”. Przewodniczący partii Remigijus Žemaitaitis po spotkaniu z liderami LSDP oświadczył, że jego partia jest gotowa kontynuować współpracę w koalicji rządzącej kierowanej przez socjaldemokratów.

Socjaldemokraci spotykają się z partnerami, aby omówić przyszłość koalicji po tym, jak w ubiegłym tygodniu ze stanowiska premiera zrezygnował Gintautas Paluckas. Uczynił to po tym, jak organy ścigania rozpoczęły dwa śledztwa związane z jego działalnością gospodarczą i pojawiły się coraz większe wątpliwości dotyczące jego przeszłości.

Demokraci wcześniej oświadczyli, że w wyniku tej decyzji przestaje obowiązywać umowa koalicyjna, w której G. Paluckas figuruje jako premier, dlatego w nadchodzących negocjacjach nie wykluczają konieczności ponownego ustalenia składu koalicji.

Po rezygnacji premiera oraz całego rządu, w najbliższym czasie będzie musiał zostać powołany nowy gabinet.

Socjaldemokraci na stanowisko premiera proponują obecną minister opieki socjalnej i pracy Ingę Ruginienė. W ubiegłym tygodniu spotkała się ona z prezydentem, ale jak twierdzi, nie rozmawiała jeszcze o przyszłości koalicji rządzącej.

Polityczka zapowiada, że poruszy ten temat podczas kolejnego spotkania z prezydentem zaplanowanego na ten tydzień.