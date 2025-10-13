Skvernelis: obecnie nie toczą się negocjacje z socjaldemokratami w sprawie koalicji

„Nie prowadzone są żadne rozmowy” – powiedział przewodniczący Związku Demokratów „W Imię Litwy”, Saulius Skvernelis. „Raz już wypiliśmy kawę, to chyba pomogło zmobilizować i Remigijusa Žemaitaitisa postawić na miejscu. A teraz jest koalicja, w sobotę podjęli decyzję” – dodał.

Redakcja ZW.LT przypomina, że socjaldemokraci postanowili przejąć stanowisko ministra kultury od „Świtu nad Niemnem”. Prezydent Litwy, Gitanas Nausėda, wcześniej oświadczył, że nie powoła żadnego kandydata z partii Žemaitaitisa na stanowisko ministra kultury.

Decyzja o pozostaniu w koalicji została podjęta przez Radę Litewskiej Partii Socjaldemokratycznej po protestach przedstawicieli środowisk kulturalnych przeciwko przekazaniu Ministerstwa Kultury „Świtowi nad Niemnem” oraz po kontrowersyjnych wypowiedziach przewodniczącego tej partii, Remigijusa Žemaitaitisa, na temat jednego z liderów protestów, dyrektora Litewskiego Narodowego Muzeum Sztuki, Arūnasa Gelūnasa.

Zgodnie z wypowiedzią S. Skvernelisa, jeśli „Świt nad Niemnem” zostanie usunięty z koalicji, będzie możliwe powrócenie do rozmów na temat wsparcia.

„Jeżeli LSDP zdecyduje, że wszystko, „Nemuno Aušra” zostanie usunięte z koalicji, to wtedy będzie można rozmawiać, co dalej, w jakiej formie wsparcia” – powiedział były przewodniczący Sejmu, S. Skvernelis.

Zdaniem polityka dla demokratów najważniejsze jest, aby „nie spekulować i nie straszyć budżetem”.

„Wiele osób myśli, że o Boże, nie będzie budżetu, albo jakoś będziemy mieli kłopoty, państwo się zawali” – mówił Skvernelis. „Budżet jest już ustalony. Jest minister, nie ma ministra, ale to biurokraci, ci dobrzy biurokraci w ministerstwach, którzy ułożyli istotę budżetu. Minister może tylko nadać polityczny kierunek. Nie ma się co bać, ale jeśli będzie potrzeba, my jesteśmy gotowi niezasadnie pomóc kolegom przy budżecie i oni o tym wiedzą” – dodał.

Po rezygnacji premiera Gintautasa Paluckasa nową koalicję rządzącą utworzyły frakcje Litewskiej Partii Socjaldemokratycznej, „Świtu nad Niemnem”, Litewskich Chłopów i Zielonych oraz AWPL-ZChR. Koalicja dysponuje 82 mandatami w Sejmie.

Do tej pory rządziła koalicja Litewskiej Partii Socjaldemokratycznej, Związku Demokratów „W Imię Litwy” oraz „Świtu nad Niemnem”.