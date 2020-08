Skvernelis o słowach Jedzińskiego ws. Białorusi: niedopuszczalne i całkowicie niezrozumiałe

Minister spraw zagranicznych Linas Linkevičius uznał za godną ubolewania wypowiedź Zbigniewa Jedzińskiego – „jedynki” na liście AWPL-ZChR w wyborach do parlamentu – jakoby siły białoruskie użyły przemocy wobec protestujących w obronie konstytucji. Premier Saulius Skvernelis również skrytykował słowa posła mówiąc, że są one nie do przyjęcia.