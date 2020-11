Skvernelis o nowym rządzie: z takim zespołem nie żeglowałbym po oceanie nawet jako pasażer

Saulius Skvernelis, który kończy swoją kadencję na stanowisku premiera, wypowiedział się na temat kandydatów na ministrów wybranych przez Ingridę Šimonytė. Według Skvernelisa, Šimonytė popełnia te same błędy, co on kiedyś, czyli stawia na kandydatów, którzy nie mają doświadczenia politycznego.