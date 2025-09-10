Skvernelis: Litwa powinna uczyć się stanowczości od Polsk

„Ogarnia mnie coś w rodzaju białej zazdrości, patrząc na to, jak Polacy sobie radzą – zdecydowanie, właściwie, adekwatnie do pojawiającego się zagrożenia. Widzieliśmy, że u nas praktyka wygląda inaczej i sądzę, że w przyszłości również się nie zmieni” – powiedział przewodniczący Sejmu i lider Związku Demokratów „W Imię Litwy”, Saulius Skvernelis. „Polacy pokazali, również Rosji, że nie pozwolą na naruszanie swojej przestrzeni powietrznej, działają zdecydowanie, i sądzę, że więcej takich prób ze strony Rosji już nie będzie” – dodał S. Skvernelis.

Z kolei przewodniczący opozycyjnych konserwatystów Laurynas Kasčiūnas apeluje o przyspieszenie zakupów związanych z obroną powietrzną, krytykując priorytety kierownictwa resortu ochrony kraju.

„Trzeba bez wątpienia przyspieszyć zakupy. Chcę powiedzieć jedną prostą rzecz. Pani minister pracuje już ponad dziewięć miesięcy. To więcej niż ja pracuję. I nie ma ani jednego nowego kontraktu w dziedzinie obrony powietrznej – ani na systemy krótkiego, ani średniego zasięgu” – mówił przewodniczący TS-LKD, Laurynas Kasčiūnas.

Według niego, KAM opracowało plan przeciwdziałania dronom, obejmujący wykrywanie bezzałogowców oraz zastosowanie środków kinetycznych i niekinetycznych, jednak nie wiadomo, jak zostanie on wdrożony.

„Plan został rozpisany i zaprezentowany komitetowi w zeszłym tygodniu, ale ile z tych elementów zostanie zakontraktowanych jeszcze w tym roku – wciąż nie wiadomo. Na samoloty transportowe pieniądze są, ale na tę krytyczną zdolność, której teraz bardzo potrzebujemy, póki co się ślimaczymy. To nie jest właściwe planowanie” – podkreślił wiceprzewodniczący Sejmowego Komitetu Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony, L. Kasčiūnas.

W odpowiedzi na naruszenie przestrzeni powietrznej Polski przez rosyjskie drony, Kasčiūnas wezwał również do „powrotu do pomysłu”, aby NATO rozmieściło swoje pełne zdolności obrony powietrznej przy wschodnich granicach Polski i Rumunii, co objęłoby także część terytorium Ukrainy.

„Uważam, że ten krok musi zostać wykonany, bo w przeciwnym razie znów ograniczymy się jedynie do retorycznego oburzenia, nie dając Rosji żadnej realnej odpowiedzi” – powiedział Kasčiūnas.

Jego zdaniem, intensyfikacja rosyjskich ataków dronami ma na celu „drwiny z Zachodu”.

„Rosja może zwiększać te ataki każdego poranka przed Ukrainą. I naturalnie, zwiększając nacisk na Ukrainę, może też podejmować różne prowokacje. To sygnał dla Zachodu, ale także próba zniszczenia wszelkich możliwych zdolności Ukrainy – zarówno wojskowych, jak i cywilnych – oraz wyczerpania ukraińskiej obrony powietrznej, której teraz, rzecz jasna, brakuje zasobów” – mówił Kasčiūnas.

Redakcja ZW.LT przypomina, że Wojsko Litewskie i inne służby monitorowały sytuację związaną z rosyjskimi atakami na Ukrainę, uruchamiając system ostrzegania ludności.

Rosyjskie drony i rakiety w trakcie trwającej ponad trzy i pół roku wojny wielokrotnie naruszyły przestrzeń powietrzną państw NATO: Łotwy, Litwy, Polski i Rumunii.

W ubiegłym miesiącu Warszawa poinformowała, że rosyjski wojskowy dron wleciał do jej przestrzeni powietrznej i eksplodował na polu wschodniej Polski. Incydent ten Polska określiła jako prowokację.

Tymczasem prezydent Litwy Gitanas Nausėda stwierdził, że sytuacja ta świadczy o rosnącym zagrożeniu ze strony Rosji dla Europy, a „świat musi zatrzymać agresora” poprzez złamanie jego gospodarki wojennej, zdolności do niszczenia i zabijania.