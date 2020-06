Skvernelis: Nowego ministra ekonomii i innowacji może nie być

Wcześniej lider rządzących zapewniał, że nowego ministra na pewno nie będzie, ponieważ prezydent odrzucił kandydaturę ówczesnego doradcy premiera, a teraz zastępcy kancelarii Lukasa Savickasa.

Obecnie resortem tymczasowo kieruje minister energetyki Žygimantas Vaičiūnas. Prezydent proponował, by właśnie on kierował resortem ekonomii i innowacji, ale nie zgodził się na to sam Vaičiūnas.

Stołek ministra ekonomii jest wolny od grudnia, kiedy były minister Virginijus Sinkevičius został komisarzem europejskim.