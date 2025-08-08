Skvernelis: nie zamierzamy wymieniać swoich ministrów

– Nie, nie zamierzamy wymieniać naszych ministrów – powiedział Skvernelis dziennikarzom w Sejmie, odnosząc się do toczących się rozmów koalicyjnych po dymisji gabinetu premiera Gintautasa Paluckasa.

Demokraci w obecnym rządzie odpowiadają za dwa resorty – ministrem gospodarki i innowacji jest Lukas Savickas, a energetyki – Žygimantas Vaičiūnas.

Jednocześnie Skvernelis pochwalił publicznie rozważania partii „Świt nad Niemnem” o ewentualnej wymianie własnych ministrów jako „krok ku przejrzystości”.

– Nawet sytuacje, które doprowadziły do odejścia premiera Paluckasa, miały powiązania z niektórymi resortami. Być może przedstawiciele „Świt nad Niemnem” powinni się przejrzyście określić i wyznaczyć własnych ministrów – ocenił Skvernelis.

Podkreślił także, że nie zamierza udzielać partii koalicyjnej żadnych rekomendacji, ale jego zdaniem niepokojące jest, iż wśród trzech ministrów delegowanych przez „Świt nad Niemnem” znajduje się były działacz Partii Wolności – minister środowiska Povilas Poderskis.

– To z kim właściwie tworzą koalicję? Jeśli wiceministrowie w resortach również są reprezentantami obecnej opozycji, to sytuacja wygląda dwuznacznie – dodał były premier.

Formalnie „aušriečiai” delegowali do rządu trzech ministrów: ministra środowiska Povilasa Poderskisa, ministra rolnictwa Ignasa Hofmana oraz ministra sprawiedliwości Rimantasa Mockusa.

Po rezygnacji Gintautasa Paluckasa ze stanowiska premiera, jego partia – socjaldemokraci – zaproponowała na nową szefową rządu obecną minister opieki socjalnej i pracy Ingę Ruginienė.

– To dobry wybór. Największa partia wytypowała najlepszą kandydatkę. Jeśli prezydent ją zatwierdzi, proces tworzenia nowego rządu będzie mógł ruszyć dalej – powiedział Skvernelis, sam będący niegdyś premierem.

Dodał, że pełnienie funkcji premiera wymaga dużych kompetencji, odwagi, wiedzy i doświadczenia, ale odmówił krytyki wobec Ruginienė, mimo że do polityki weszła dopiero w ubiegłym roku.

– Najłatwiej powiedzieć, że czegoś jej brakuje. Ale kto wie – może będzie to historia sukcesu, czego jej życzę – zakończył.

W piątek Inga Ruginienė ma spotkać się z prezydentem, który zdecyduje, czy oficjalnie zaproponować jej kandydaturę do zatwierdzenia przez Sejm.