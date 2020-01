Skvernelis: Nie winię prezydenta, ale zauważam dyskryminację na tle narodowościowym

vdu

„Największym problemem, jaki widzę w tej sprawie, jest to, że zmierza ona w kierunku dyskryminacji (nie mówię o konkretnych instytucjach) na podłożu narodowościowym. Wszystko jest teraz pod kontrolą – zarówno przynależność do partii, jak i działania w rejonach trockim i wileńskim. Jest to podejście krótkowzroczne, ponieważ ostatnio ta siła polityczna (AWPL-ZChR przyt. red) szybko integruje się ze społeczeństwem litewskim i państwem” – powiedział premier, podkreślając, że sprawa ma znacznie również dla polsko-litewskich relacji.

Według premiera AWPL-ZChR nie wycofuje się z koalicji, jest wiarygodnym, odpowiedzialnym partnerem politycznym” i coraz bardziej oddala się od wpływów ze Wschodu.