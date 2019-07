Skvernelis nie podał nazwisk kandydatów na ministrów

vdu

„Mamy dziś jeszcze sporo czasu” – powiedział dziennikarzom po spotkaniu z prezydentem Gitanasem Nausėdą.

Kilka tygodni temu przedstawiciele koalicji rządzącej umówili się co do zmiany trzech ministrów – do spraw wewnętrznych, komunikacji oraz rolnictwa.

Wcześniej prezydent potwierdził, że koalicja rządząca zaproponowała na ministra komunikacji byłego wiceministra tego resortu Władysława Kondratowicza, a na ministra spraw wewnętrznych – posła Jarosława Narkiewicza.

Skvernelis nie wymienia konkretnych nazwisk kandydatów, ale stwierdził, że jest konsensus z głową państwa co do możliwych pretendentów.

Według premiera, trwają dyskusje co do tego, w jaki sposób ma być powołana nowa rada ministrów. Pojawiła się opcja, aby zmienić trzech ministrów, zanim prezydent zatwierdzi cały gabinet.