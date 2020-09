Skvernelis: Możliwy zakup szczepionek od wszystkich producentów

„Istnieje opcja, że my, tak jak większość innych państw, weźmiemy udział we wszystkich testach, bo nie ma żadnych gwarancji… Możemy wybrać, na przykład, dwa źródła, dwa kierunki, ale mogą się one nie sprawdzić” – powiedział premier.

„Wydaje mi się, że liderzy wszystkich partii koalicyjnych rozumieją, że należy podejmować maksymalne decyzje, aby nasi obywatele byli bezpieczni i zdrowi, a gospodarka nie była ograniczana” – powiedział szef rządu.

Wcześniej zarówno premier S. Skvernelis, jak i minister ochrony zdrowia Aurelijus Veryga oświadczyli, że maksymalna kwota na zakup szczepionek może wynieść więcej niż 100 milionów euro.

„To maksymalna możliwa kwota” – podkreślił premier. „Wierzymy w postęp naukowy, ale jest mało prawdopodobne, aby powiodło się w siedmiu przypadkach na siedem. [Kwota ta] może wynieść zarówno sześć, jak i dziesięć milionów”.

Jak informuje premier, cena jednej szczepionki waha się od 3 do ponad 18 euro. Według szefa rządu realizacja płatności za szczepionki może mieć miejsce od końca bieżącego roku do trzeciego kwartału przyszłego roku.

Szacuje się, iż około 70% ludności Litwy będzie chciało się szczepić. Rozważana jest również współpraca z innymi krajami i dzielenie się posiadanymi dawkami szczepionki, aby nie trzeba było ich wyrzucać, jeśli większa część obywateli odmówi szczepienia.

S. Skvernelis nie wykluczył, że szczepienie przeciw COVID-19 może stać się obowiązkowe w przypadku przyszłych epidemii, aby uniknąć ponownej konieczności izolacji i zamknięcia granic.

Minister ochrony zdrowia A. Veryga poinformował, że lekarze i osoby należące do grup ryzyka będą szczepione w pierwszej kolejności.

„Podobnie jak w przypadku grypy, osoby najbardziej narażone na ryzyko i te, które muszą pracować z osobami potencjalnie zarażonymi zostaną zaszczepione w pierwszej kolejności. Wśród takich osób są lekarze, osoby starsze, osoby z pewnymi chorobami przewlekłymi, u których infekcja może znacznie pogorszyć stan zdrowia – jedną z takich chorób jest cukrzyca” – powiedział A. Veryga.

Mówiąc o cenie szczepionek, minister powiedział, że to poufne informacje handlowe, potwierdzając jedynie, że ceny „są bardzo różne, a różnią się co najmniej kilkakrotnie”.

„Najbardziej zaawansowana jak dotąd szczepionka, na którą kontrakt podpisała Komisja Europejska, czyli AstraZeneca, oraz kilku innych producentów znajduje się obecnie w tzw. drugiej lub trzeciej fazie badań. Terminy dostarczenia szczepionki przypadają na okres od ostatniego kwartału tego roku do ostatniego kwartału przyszłego roku” – poinformował A. Veryga.