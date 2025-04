Skvernelis: lista stanowisk z dostępem do tajnych informacji trafi do regulaminu Sejmu

– W tym tygodniu zarejestruję poprawki do regulaminu Sejmu, aby znalazły się w nim stanowiska, do których wymagane są poświadczenia bezpieczeństwa, oraz obowiązek dla posłów, w jakim terminie muszą dopełnić niezbędnych formalności. Równocześnie przedstawię uchwałę dotyczącą zmian w składach delegacji – powiedział we wtorek dziennikarzom w Sejmie Skvernelis.