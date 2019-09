Skvernelis: Krytycy Sinkevičiusa nie rozumieją działań Brukseli

vdu

Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej, która rozpocznie pracę w listopadzie, zaproponowała litewskiemu przedstawicielowi nadzorowanie spraw środowiska i oceanów.

Krytycy twierdzą, że Sinkevičius, minister Ekonomii i innowacji, będzie miał niewielki wpływ na komisję, ponieważ Unia Europejska ma ograniczone uprawnienia w kwestiach środowiskowych.

„Ci komentatorzy nie są bardzo świadomi europejskiej agendy i mogą nie znać priorytetów nowej przewodniczącej Komisji Europejskiej i wyzwań, jakie na nas czekają w ciągu pięciu, dziesięciu lat lub dłużej” – powiedział premier.

„Jednak zmiany klimatu i ochrona przyrody stają się jednym z głównych problemów, które, oczywiście, widzimy” – dodał.

Skvernelis twierdzi, że Sinkevičius może zachęcić kraje Europy Środkowej i Wschodniej do większego zainteresowania zmianami klimatu i ochroną środowiska.

Eksperci zauważają również, że wpływowemu holenderskiemu politykowi, Fransowi Timmermansowi, powierzono zadanie opracowania programu ds. zmian klimatu. Zostanie on wiceprzewodniczącym Komisji i to właśnie on określi, ile pracy otrzyma Sinkevičius.

Premier powiedział, że tak wygląda praca całej Komisji Europejskiej.

Sinkevičius będzie nadzorował kwestie związane z rybołówstwem. Są one istotne po wyjściu Wielkiej Brytanii z UE.