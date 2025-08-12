Skvernelis: Decyzja demokratów o koalicji zależy od LSDP

– Czekamy na decyzję kolegów socjaldemokratów. Jeżeli zdecydują zaprosić nas do koalicji i określą jej format, rozważymy to wewnątrz partii – powiedział Skvernelis.

Polityk zaznaczył, że nie stawiał żadnych warunków, jednak wskazał, iż obecność „Świtu nad Niemnem” w koalicji „jest dużym problemem”.

– To, jak ta kwestia zostanie rozwiązana, zależy od naszych kolegów i od tego, co zaproponują – podkreślił.

Zdaniem lidera demokratów, jeśli socjaldemokraci zaproponują utrzymanie obecnego składu koalicji, jego partia będzie musiała przeanalizować tę opcję i dopiero wtedy udzieli odpowiedzi.

Skvernelis pozytywnie ocenił chęć LSDP do rozmów z Litewskim Związkiem Chłopów i Zielonych (LVŽS), choć po wyborach w 2024 r. sprzeciwiał się włączeniu „chłopów” do koalicji z powodu ówczesnego lidera Ramūnasa Karbauskisa. Teraz – po jego odejściu z aktywnej polityki i objęciu kierownictwa partii przez europosła Aurelijusa Verygę – sytuacja, jak podkreślił, uległa zmianie.

– „Chłopi” oddzielili biznes od polityki. To była główna przeszkoda – wyjaśnił.

Odnosząc się do zapowiedzi lidera „Świtu nad Niemnem” Remigijusa Žemaitaitisa, że jego partia może ubiegać się o stanowisko przewodniczącego Sejmu, Skvernelis stwierdził, że sam „patrzy na swoją przyszłość optymistycznie w każdym scenariuszu”.