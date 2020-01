Skvernelis: Darzę Narkiewicza zaufaniem

vdu

„Powinniśmy mieć konkretny argument, z powodu którego minister powinien ustąpić. Wypowiedziane pod adresem ministra zarzuty są oparte na kłamstwie, w tym również ostatnia skandaliczna informacja o 20 zatrudninych osobach. Darzę ministra zaufaniem” – oznajmił Skvernelis.

Narkiewicz ma też poparcie lidera partii „chłopów” Karbauskisa i jego frakcji.

„Było kilku ministrów, z których partie nie zrezygnowały, gdy prezydenci wyrazili wobec nich nieufność. W związku z tym, o ile pamiętam historię, zawsze ktoś otrzymywał oświadczenie: to jest wasza odpowiedzialność, to jest odpowiedzialność rządu, a to – Sejmu. Sejm i rząd są gotowe ponieść tę odpowiedzialność” – powiedział dziennikarzom Karbauskis.