Skvernelis: Będziemy bronić litewskich przewoźników na wszystkie sposoby

„Oczywiste jest, że pakiet ten dyskryminuje przewoźników z krajów na granicach zewnętrznych UE w stosunku do innych przewoźników w Unii. Jesteśmy gotowi bronić naszego stanowiska środkami prawnymi i czekamy na konkretne działania Komisji Europejskiej w celu załagodzenia negatywnych przepisów” – przekazał Skvernelis w komunikacie prasowym.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych ogłosiło, że Litwa wraz z Łotwą, Polska, Estonią, Bułgarią, Węgrami, Rumunią, Maltą i Cyprem zamierzają skierować niedopuszczalne postanowienia pakietu mobilności do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w celu ochrony interesów swoich przewoźników.

Fot. Twitter/Linas Linkevičius

„Litwa jest rozczarowana decyzją Parlamentu Europejskiego. Oprócz pozytywnych postanowień pakietu mobilności, takich jak lepsze warunki pracy i odpoczynek dla kierowców ciężarówek, przyjęto propozycje, które będą miały negatywny wpływ na politykę klimatyczną Unii Europejskiej. Przyjęto przepis dotyczący powrotu przewoźników [do kraju rejestracji – zw.lt] co 8 tygodni, co jest wyjątkowo niekorzystne dla Litwy oraz dyskryminuje przewoźników z Litwy i innych peryferyjnych krajów UE” – powiedział w sprawozdaniu minister spraw zagranicznych Linas Linkevičius.

Według Ministerstwa Spraw Zagranicznych Komisja Europejska zobowiązana jest przeprowadzić do końca roku ocenę wpływu postanowień pakietu mobilności na sytuację w państwach UE. Litwa i inne kraje, które nie poparły pakietu mobilności, oczekują od Komisji Europejskiej odpowiednich poprawek wkrótce po dokonaniu oceny. Co ważne, przepisy wejdą w życie nie wcześniej niż w 2022 r.

Przedstawiciele państw Europy Zachodniej twierdzą, że obowiązkowy powrót ciężarówek do kraju rejestracji pomoże w walce z nieuczciwymi przewoźnikami, których firmy są zakładane w jednym państwie, a działają gdzie indziej w celu ograniczenia kosztów. Z kolei litewscy przewoźnicy oraz rząd twierdzą, że państwa Europy Zachodniej próbują wyprzeć konkurentów z rynku, a obowiązkowy powrót ciężarówek zwiększy zanieczyszczenie dróg, a tym samym utrudni walkę ze zmianami klimatu.

Sprzeciw Litwy oraz ośmiu innych państw, które nie poparły pakietu mobilności nie wystarczył, aby zablokować decyzję w Radzie UE. W opinii Litwy środki przewidziane w pakiecie są nieproporcjonalne, dyskryminują litewskich przewoźników i są sprzeczne z celami Europejskiego Zielonego Ładu.

Fot. Twitter/Lithuanian Government

Pakiet mobilności składa się z trzech dokumentów: rozporządzenia w sprawie dostępu do rynku przewozów drogowych, rozporządzenia w sprawie maksymalnych godzin pracy i minimalnych okresów odpoczynku dla kierowców oraz dyrektywy w sprawie przeglądu wymogów egzekwowania prawa i zasad delegowania kierowców.

Wiele postanowień pakietu mobilności, z wyjątkiem przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, zacznie obowiązywać najwcześniej 18 miesięcy od wejścia przepisów w życie.