Skierowanie wystawione przez lekarza będzie ważne dłużej

Skierowanie wystawione przez lekarza rodzinnego będzie ważne przez pół roku, poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Dotąd było ważne przez 60 dni. Zmiany wejdą w życie już od 1 kwietnia.

Co prawda, dłuższy termin będzie dotyczył wyłącznie skierowań do lekarzy specjalistów, tymczasem skierowania na rehabilitację będzie nadal ważne przez 60 dni.

„Okres ważności skierowań został wydłużony z 60 do 180 dni. Zmniejszy to obciążenia biurokratyczne dla lekarzy, gdyż nie będą musieli ponownie wystawiać przeterminowanych skierowań (…). Zmiany te przyczynią się również do zmniejszenia kolejek w placówkach medycznych i unormowania obciążenia w pracy lekarzy rodzinnych” – powiedział minister zdrowia Arūnas Dulkys.