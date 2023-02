Skierowania do lekarzy będą ważne trzy razy dłużej

Zdaniem ministra zdrowia, Arūnasa Dulkisa, zarówno pacjenci, jak i lekarze odczuwają niedogodności związane z terminami ważności skierowań – znaczny przepływ pacjentów powstaje po prostu z powodu ponownego wypisywania skierowań, które utraciły ważność.

„W najbliższym czasie termin skierowań zostanie wydłużony z 60 do 180 dni. Zmniejszy to obciążenie biurokratyczne lekarzy, ponieważ nie będą już musieli przepisywać wygasłych skierowań. Korzyści dla pacjentów są również oczywiste – nie będzie potrzeby ponownej wizyty u lekarza rodzinnego […]. Zmiany te przyczynią się do zmniejszenia kolejek w placówkach medycznych i unormowania obciążenia pracą lekarzy rodzinnych” – powiedział minister zdrowia.