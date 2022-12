Skandal korupcyjny w wileńskim oddziale „Regitry”. Egzaminatorzy sprzedawali prawa jazdy?

O korupcję podejrzani są dwaj egzaminatorzy na prawo jazdy wraz z 10 kolejnymi osobami: 3 pośrednikami i 7 zainteresowanymi. Dzisiaj tymczasowo zatrzymano przedstawicieli spółki „Regitra” oraz 4 inne osoby.

Z przeprowadzonego postępowania wynika, że ​​egzaminatorzy na prawo jazdy spółki „Regitra” regularnie przyjmowali łapówki od zainteresowanych osób i pośredników, aby ci nie rejestrowali błędów krytycznych tak, ażeby nie było żadnych przeszkód w zdaniu egzaminów na prawo jazdy.

W trakcie śledztwa ustalono, że tego typu przestępstwa o potencjalnie korupcyjnym charakterze miały miejsce regularnie, a za zdanie egzaminu płacono ok. 200-400 EUR. Obecnie toczy się śledztwo w sprawie ponad 30 takich przestępstw o ​​charakterze korupcyjnym.

Dzisiaj prowadzonych jest ok. 40 przeszukań w mieszkaniach i miejscach pracy podejrzanych, w wileńskim oddziale spółki „Regitra”.

Osoby posiadające więcej informacji na temat możliwej korupcji w spółce „Regitra” proszone są o kontakt z Centralną Komisją Śledczą. Przypominamy, że osoba może zostać zwolniona z odpowiedzialności karnej za przekupstwo, jeżeli została wezwana lub sprowokowana do wręczenia łapówki i sama bezpośrednio lub pośrednio czy przez pośrednika zaoferowała lub obiecała wręczyć łapówkę w możliwie najkrótszym czasie, ale nie później niż przed uznaniem go za podejrzanego – dobrowolnie zgłosi to organom ścigania.

Źródło: stt.lt