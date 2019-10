Sinkevičius w PE: Młode pokolenie jest gotowe do przejęcia odpowiedzialności

vdu

Na początku przesłuchań Sinkevičius miał 15 minut na przemówienie ramowe. Jak podkreślił, czuje się zaszczycony, że może zostać pierwszym komisarzem unijnym urodzonym już po upadku muru berlińskiego.

„Należę do pokolenia, do którego DNA należy idea Europy. Europa to dla mnie wolność, odwaga i możliwości” – mówił Sinkevičius. Dodał, że protesty przeciwko zmianom klimatu pokazują, że młode pokolenie jest gotowe do przejęcia odpowiedzialności.

W drugiej częsci wysłuchania Sinkevičius odpowiada na pytania eurodeputowanych, których ma być 25. Wysłuchanie potrwa 3 godziny.

Po wysłuchaniu przewodniczący danej komisji oraz przedstawiciele grup politycznych (koordynatorzy) spotkają się, by ocenić kandydata. Do otrzymania pozytywnej oceny nominowanego potrzebne jest poparcie koordynatorów reprezentujących co najmniej dwie trzecie członków komisji. Jeżeli nie ma tej większości, kandydat może być poproszony pisemnie o dodatkowe informacje. W takim przypadku możliwe jest też zorganizowanie kolejnego wysłuchania.