Sinkevičius: „Nazwisko nowego szefa rządu ogłosimy jeszcze latem”

Kandydat na premiera – jeszcze w wakacje

Sinkevičius podkreślił, że socjaldemokraci nie będą zwlekać z nominacją nowego kandydata na premiera.

– „Państwo nie może być bez stałej władzy. Jeszcze w tym letnim sezonie zbierze się prezydium partii, rozpoczną się polityczne dyskusje i zostanie zaproponowany kandydat do oceny przez prezydenta” – zapowiedział.

Sinkevičius przejął obowiązki przewodniczącego LSDP po rezygnacji Paluckasa jako jego pierwszy zastępca. Zapowiedział, że nadzwyczajne wybory nowego lidera partii mogą odbyć się dopiero pod koniec roku, bo wymagają ogólnopartyjnego, tajnego głosowania wszystkich członków.

Koalicja pozostaje w mocy

Polityk zaznaczył, że rezygnacja Gintautasa Paluckasa nie unieważnia umowy koalicyjnej z Związekiem Demokratów „W imię Litwy” (lit. Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos”) oraz „Świt nad Niemnem” (lit. „Nemuno aušra”).

– „Koalicję tworzyły nie trzy osoby, tylko trzy partie swoimi decyzjami. Do tej pory żadna z nich nie podjęła formalnej decyzji o wyjściu z rządu, więc koalicja nadal obowiązuje i działa” – wyjaśnił Sinkevičius.

Dodał jednak, że w przyszłości możliwe są zmiany w składzie koalicji z inicjatywy samych socjaldemokratów:

Przeszłość i przyszłość LSDP

Polityk przypomniał, że w przeszłości osobiście był sceptyczny wobec współpracy z „Świt nad Niemnem”, ale – jak zaznaczył – LSDP jest „partią zespołową”, a o wejściu do koalicji zdecydowały organy partyjne.

– „Partia nie jest własnością jednego człowieka. Jeśli organy partii teraz postanowią zmienić decyzję, to jest to możliwe. To otwarty temat” – powiedział.