Sinkevičius: nadal mam cierpliwość do współpracy z Žemaitaitisem

„Jesteśmy w punkcie, gdzie kieliszek nie jest jeszcze opróżniony, został ostatni łyk, a tutaj łyk cierpliwości. Zobaczymy, czy wyczerpiemy tę cierpliwość, czy może ją jakoś uzupełnimy” – powiedział tymczasowy przewodniczący Litewskiej Partii Socjaldemokratycznej (LSDP), Mindaugas Sinkevičius.

Agencja BNS poinformowała, że przewodniczący LSDP we wtorek zaznaczył, iż nie wyklucza, że podczas zebrania partii w weekend zostaną poruszone kwestie dotyczące dalszego składu koalicji.

Rozważania te zostały wywołane protestami przedstawicieli środowisk kultury przeciwko przekazaniu resortu kultury „Świtu nad Niemnem”.

Tymczasowy przewodniczący przyznał, że wymiana nie była całkowicie udana.

„Martwię się o zdrowie, o edukację, sprawy wewnętrzne, obronność, transport. A teraz próbuje się stworzyć wrażenie, że kultura jest jakby ponad innymi ministerstwami. Tak nie jest, ponieważ wszystkie te obszary są ważne. W trakcie wymian, czasami coś się wymienia na coś. Wygląda na to, że te wymiany nie były zbyt udane” – mówił M. Sinkevičius.

Obecnie funkcję tymczasowej minister kultury pełni szefowa Ministerstwa Edukacji, Nauki i Sportu, socjaldemokratka Raminta Popovienė.

M. Sinkevičius uważa, że jego partyjna koleżanka poradzi sobie z dodatkowymi obowiązkami, ale zrobi wszystko, by nie musiała długo pełnić obu funkcji.

„Raminta, uważam, że sobie poradzi, ale człowiek nie powinien siedzieć na dwóch krzesłach, te obszary są skomplikowane, wymagają uwagi, pieniędzy, jest mnóstwo problemów. Chciałbym, żeby nie musiała dźwigać podwójnej pracy i nie dostawała podwójnej, oczywistej zapłaty. To dla niej dodatkowy stres, którego nie chciałbym, by trwał w nieskończoność” – dodał przewodniczący LSDP.

Lider socjaldemokratów zaznaczył, że w weekend jego koledzy z partii usłyszą kilka alternatyw, co dalej należy zrobić – od umiarkowanych po dramatyczne.

„Uważam, że w moim wystąpieniu pojawią się różne alternatywy, które widzę jako najbardziej realistyczne. Od umiarkowanej po dramatyczną lub inną. Wyłożę je i mam nadzieję, że partia zareaguje na nie, która z nich będzie najodpowiedniejsza” – stwierdził Sinkevičius.

Polityk podkreślił, że chociaż istnieją różne alternatywy i są dyskutowane, to na razie nie są one traktowane jako realne scenariusze.

„Na razie nie patrzymy w lewo, w prawo” – dodał. „Alternatywy istnieją, ale nie szukamy ich na chybił trafił. W rodzinie nie możesz szukać nowego partnera, musisz zakończyć jedno związki i przejść do drugiego. (…) Na razie chcemy wyjaśnić, czy możemy dalej współżyć i coś razem zrobić, czy jednak postąpimy inaczej” – mówił.

Sinkevičius zaznaczył, że polityka to „zawód bez łatwych decyzji”, więc ich podjęcie trwa, a czasami są one nieprzyjemne.

„To nie jest łatwa decyzja. (…) Wydaje mi się, że próbujecie romantyzować tę decyzję, że powinniśmy jakoś zmienić koalicję, a wtedy wszystko nagle rozjaśni się na niebiesko, wszyscy będziemy szczęśliwi, będzie więcej kultury, słuchać będziemy Czirlionisa i będziemy się cieszyć” – dodał polityk.

Po rezygnacji premiera Gintautasa Paluckasa nową koalicję rządzącą utworzyły frakcje Litewskiej Partii Socjaldemokratycznej, „Świtu nad Niemnem”, Litewskich Chłopów i Zielonych oraz AWPL-ZChR. Koalicja dysponuje 82 mandatami w Sejmie.