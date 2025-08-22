Sinkevičius: koalicja może powstać bez udziału „chłopów”

„Nie przekreślam żadnej opcji. Zobaczymy, gdy poznamy ostateczną decyzję LVŽS, wieczorem będzie wszystko jasne” – mówił tymczasowy lider LSDP, Sinkevičius po piątkowych rozmowach trzech partii nad przyszłą większością rządową.

Lider socjaldemokratów przyznał, że spór budzi pewne frustracje: – Wszyscy oczekujemy jak najlepszego wyniku, ale dobry i trwały kompromis rzadko kiedy zadowala obie strony w pełni, mówił. Wyraził także nadzieję, że ostateczna decyzja będzie pozytywna, bo czas na negocjacje już się dłuży.

Podczas czterogodzinnych rozmów dominowały kwestie programu koalicyjnego, w szczególności postulaty podatkowe LVŽS, które obejmują m.in. rewizję reformy podatkowej. Socjaldemokraci zamierzają konsultować te pomysły z Ministerstwem Finansów.

Obecny na rozmowach też tymczasowy premier i minister finansów Rimantas Šadžius z humorem odniósł się do roli ministra finansów w debatach: „Często odpowiedź brzmi po prostu ‘nie’ – i taka też padła”.

Sinkevičius przyznał, że wprowadzenie zmian podatkowych może mieć niepożądane skutki, dlatego należy się liczyć z konsekwencjami takiego ruchu.

Redakcja ZW.LT przypomina, że socjaldemokraci rozpoczęli rozmowy koalicyjne po rezygnacji byłego premiera Gintautasa Paluckasa.

Obecna większość w parlamencie liczy 86 posłów: 52 socjaldemokratów, 19 z „Świtu nad Niemnem” i 15 demokratów.

Po zawarciu nowej koalicji w Sejmie zasiadałoby 82 posłów: 52 socjaldemokratów, 19 „Świtu nad Niemnem” i 11 z „chłopów” oraz AWPL-ZChR.

Negocjacje toczą się po tym, jak prezydent Gitanas Nausėda w czwartek zgłosił kandydaturę Ingi Ruginienė na stanowisko premiera.

Posłowie zdecydują o jej powołaniu we wtorek.