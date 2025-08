Sinkevičius: Inga Ruginienė ma poparcie prezydenta

„Zajęło nam to więcej czasu, niż się spodziewaliśmy, ale decyzja została podjęta. Dzisiejszy wynik to nominacja naszej koleżanki, minister pracy i ochrony socjalnej, Ingi Ruginienė, na kandydatkę socjaldemokratów na premiera” – powiedział tymczasowy przewodniczący LSDP, Mindaugas Sinkevičius.

Według tymczasowego szefa partii, większość – 48 z 56 obecnych na posiedzeniu członków prezydium – poparła kandydaturę I. Ruginienė.

M. Sinkevičius dodał, że kandydatura była wcześniej omawiana z prezydentem, który wyraził pozytywną opinię.

„Niech prezydent się nie obrazi, ale ocenia tę kandydaturę pozytywnie” – ujawnił szczegóły rozmowy.

Podczas posiedzenia zarządu LSDP zaproponowano dwie kandydatury na premiera – Ingę Ruginienė i ministra transportu Eugenijusa Sabutisa. Kandydatury pierwszego wiceprzewodniczącego Sejmu Juozasa Oleko nie poparto.

„Zdecydowano, że na przyszłość i odnowę mogą liczyć nasi koledzy Eugenijus Sabutis i Inga Ruginienė. Nie było żadnej krytyki pod adresem Juozasa Oleko, po prostu taki był priorytet zarządu i taki wybór. Długo dyskutowaliśmy, czy zaproponować jedno, dwie czy trzy kandydatury, aby proces był kontrolowany i osiągnięto rezultat” – wyjaśnił M. Sinkevičius.

Dodał, że w środę prezydium LSDP powołało grupę roboczą do negocjacji w sprawie przyszłości i składu koalicji.

W jej skład weszli: sam M. Sinkevičius, I. Ruginienė, J. Olekas, wiceprzewodniczące Sejmu Rasa Budbergytė i Orinta Leiputė oraz eurodeputowany Vytenis Andriukaitis.

Według M. Sinkevičiaus, LSDP uważa, że obecna umowa koalicyjna z Związkiem Demokratów i „Świtem nad Niemnem” jest ważna, jednak w przyszłym tygodniu planowane jest spotkanie z partnerami, by „zmierzyć temperaturę sytuacji”.

„Słyszeliśmy różne opinie, ostre wypowiedzi, niektórzy nawet mówili o tabula rasa, białej kartce, że koalicja przestała działać. My tak nie uważamy, nie podjęliśmy żadnych decyzji o wycofaniu się czy zmianie, więc na razie jest status quo” – podkreślił tymczasowy lider socjaldemokratów. „Naszym celem nie jest trzaskanie drzwiami czy bieganie w lewo i prawo, ale realizacja naszych wyborczych obietnic i programu rządowego, który może być nieco korygowany” – dodał.

BNS informowało, że poszukiwania nowego premiera rozpoczęły się po rezygnacji Gintautasa Paluckasa, który jednocześnie ustąpił z funkcji przewodniczącego LSDP z powodu rosnących wątpliwości związanych z jego przeszłością i biznesem.

O swojej rezygnacji poinformował w zeszłym tygodniu, gdy służby porządkowe przeprowadzały rewizję w mieszkaniu jego brata.

W związku ze zmianą premiera konieczne będzie ponowne sformowanie rządu, który złożył rezygnację w poniedziałek, oraz renegocjacja umowy koalicyjnej trzech partii rządzących.

W większości sejmowej Związek Demokratów „W Imię Litwy” nie wyklucza żądania zmiany składu koalicji, by wykluczyć „Świt nad Niemnem”, choć komentatorzy polityczni są sceptyczni co do dużych zmian w rządzie i koalicji.

Obecnie rządząca koalicja ma w Sejmie 86 głosów: LSDP z 52 mandatami pozostaje najliczniejszą frakcją, „Świt nad Niemnem” ma 19 posłów, a Związek Demokratów – 15.