Sinica kontra Cichanouska. Litewski poseł żąda zamknięcia jej biura

– Zarząd partii informuje społeczeństwo litewskie, że Zjednoczenie Narodowe nie ma nic wspólnego z organizowaną przez posła akcją, odcina się od niej i nie ponosi odpowiedzialności za jej konsekwencje – czytamy w oświadczeniu opublikowanym w czwartek.

Według zarządu partii, apel Sinicy o protest pod adresem przedstawicielstwa białoruskiej opozycji to przejaw politycznej krótkowzroczności.

– Jest to wyłącznie osobista inicjatywa i odpowiedzialność posła, który – zdaniem NS – nie uwzględnił złożonego kontekstu geopolitycznego i dyplomatycznego tej sprawy – dodano.

Krytyka i ostrzeżenia partii

Zjednoczenie Narodowe podkreśla, że zamiast postulować likwidację przedstawicielstwa, należałoby raczej zwiększyć nadzór nad jego działalnością. Według partii, Sinica pomija dwie kluczowe okoliczności:

Wśród białoruskich działaczy opozycyjnych są osoby faktycznie demokratycznie myślące i lojalne wobec państwa litewskiego. Biuro Cichanouskiej i tzw. Przedstawicielstwo Białoruskiej Demokracji są znane i uznawane na arenie międzynarodowej jako reprezentanci prodemokratycznych środowisk białoruskich, a wiele rządów oraz organizacji społecznych postrzega je jako rzetelnych partnerów do współpracy.

Czego żąda Sinica?

Protest zaplanowany na piątek przed Ministerstwem Spraw Zagranicznych ma na celu – jak deklaruje jego organizator – „unieważnienie przyznanych przez państwo przywilejów rodzinie Cichanouskich oraz cofnięcie akredytacji organizacji, która określa się jako Przedstawicielstwo Białoruskiej Demokracji”.

Choć Sinica zapewnia, że wspiera walkę o suwerenną i demokratyczną Białoruś, oskarża Cichanouską i jej środowisko o tworzenie „drugiej Białorusi na terytorium Litwy”, zamiast budowania realnej opozycji wobec reżimu Łukaszenki.

Poseł zarzuca Cichanouskiej m.in.:

brak jednoznacznego potępienia teorii litwinizmu – popularnej wśród części białoruskiego społeczeństwa koncepcji sprzecznej z litewską tożsamością historyczną;

krytykę propozycji ograniczenia imigracji z Białorusi z powodów bezpieczeństwa narodowego;

oraz to, że jej mąż, Siarhiej Cichanouski, publicznie poparł aneksję Krymu oraz mówił o utworzeniu autonomicznego białoruskiego rejonu na Litwie.

Cichanouski twierdzi, że jego wypowiedzi zostały źle zrozumiane, a chodziło mu jedynie o stworzenie przestrzeni biznesowej dla białoruskich przedsiębiorców.

Sinica: cofnąć akredytację i finansowanie

Poseł wzywa rząd Litwy do:

natychmiastowego cofnięcia akredytacji dla przedstawicielstwa kierowanego przez Cichanouską;

zakończenia finansowania jego działalności z budżetu państwa;

oraz do ostrej reakcji na wszelkie wypowiedzi polityków białoruskich – zarówno reżimu, jak i opozycji – które naruszają litewskie interesy narodowe, podważają jej państwowość lub zniekształcają fakty historyczne.

Białorusini na Litwie

Według danych Departamentu Migracji, na Litwie mieszka obecnie ok. 52 tys. obywateli Białorusi. Ich liczba wzrosła gwałtownie po sfałszowanych wyborach prezydenckich w sierpniu 2020 r., po których reżim Alaksandra Łukaszenki rozpoczął masowe represje wobec demonstrantów.