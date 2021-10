Šimonytė: pamiętajmy o zmarłych, ale chrońmy również żywych poprzez szczepienie

W miarę zbliżania się Dnia Wszystkich Świętych premier Ingrida Šimonytė zwróciła się do społeczeństwa, wzywając nie tylko do pamiętania o zmarłych, ale także do ochrony żyjących i zaszczepienia się przeciwko koronawirusowi.