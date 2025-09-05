Šimonytė: „Nie wiem, kto dziś faktycznie formuje rząd”.

– „Największe pytanie, które mam i które pozostaje najbardziej niejasne, brzmi: kto w tym procesie naprawdę formuje rząd. Nie ma żadnego czytelnego porozumienia koalicyjnego, nie znamy też jasno wyrażonej opinii desygnowanej premier o kandydatach. Nie wiadomo nawet, kto prowadzi kandydatów na spotkania z prezydentem i czy desygnowana premier w ogóle się z nimi spotkała” – powiedziała I. Šimonytė w piątek na antenie Žinių radijas.

Dodała: – „Nie wygląda na to, by to desygnowana premier formowała rząd.”

„W 2020 r. było inaczej”

Była szefowa rządu przypomniała, że w 2020 roku, gdy sama kompletowała gabinet, potencjalni ministrowie byli uzgadniani z prezydentem Gitanasem Nausėdą, a ona znała i samodzielnie przedstawiała kandydatury.

– „Było dużo uzgodnień w ścisłej współpracy dwóch instytucji. Wiedziałam, kogo koalicja proponuje, znałam tych ludzi, rozmawiałam z nimi i wiedziałam, z jakim nastawieniem idą na spotkanie z prezydentem” – mówiła, zaznaczając, że z niektórych kandydatur ostatecznie zrezygnowała na etapie dekretu.

Terminy i stan prac

W przyszłym tygodniu upływa termin, w którym Inga Ruginienė ma przedstawić Sejmowi uzgodniony z prezydentem skład Rady Ministrów oraz program rządu. W porównaniu z gabinetem ustępującego premiera Gintautasa Paluckasa w nowym rządzie ma się pojawić co najmniej ośmiu nowych ministrów.

Według dotychczasowych informacji wszyscy kandydaci – poza szefami resortów środowiska i energetyki – zostali już publicznie ogłoszeni, a prezydent spotkał się z większością z nich. Po rozmowach Gitanas Nausėda dał zielone światło do kontynuowania pracy ministrom: Dovilė Šakalienė (ochrona), Kęstutis Budrys (sprawy zagraniczne), Raminta Popovienė (edukacja) oraz Marija Jakubauskienė (ochrona zdrowia). Decyzje w sprawie pozostałych kandydatur mają zostać ogłoszone później.