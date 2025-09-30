Sezon grzewczy na Litwie: Wilno, Kowno, Szawle i Poniewież rozpoczynają w tym tygodniu

Arnoldas Bukelis, kierownik działu komunikacji samorządu miasta Kowno, poinformował agencję BNS, że w Kownie sezon grzewczy rozpocznie się 2 października.

Samorząd miasta Kowno ogłosił, że ogrzewanie będzie włączane jednocześnie w budynkach wielorodzinnych, szkołach, przedszkolach oraz placówkach zdrowotnych.

„Wszystkie decyzje są podejmowane na podstawie obowiązujących warunków atmosferycznych, niskich temperatur i prognoz. Wkrótce możemy spodziewać się krótkotrwałego ocieplenia, jednak aby zadbać o zdrowie mieszkańców, postanowiliśmy rozpocząć sezon grzewczy już w tym tygodniu” – powiedziała Karolina Sakalauskienė, kierowniczka działu modernizacji budownictwa, administracji i energetyki samorządu miasta Kowno.

W międzyczasie w Szawlach ogrzewanie zostanie włączone w instytucjach edukacyjnych i społecznych od 1 października, a od 6 października także dla innych odbiorców, ogłosił samorząd.

Samorząd miasta Poniewież ogłosił, że w piątym co do wielkości mieście Litwy sezon grzewczy w placówkach edukacyjnych i zdrowotnych rozpocznie się także od środy, ale nie ogłoszono jeszcze daty rozpoczęcia ogrzewania w budynkach wielorodzinnych, innych instytucjach, firmach i organizacjach.

W Kłajpedzie ogrzewanie ma zostać uruchomione od 6 października – w poniedziałek zostanie włączone w przedszkolach, szkołach i placówkach zdrowotnych, a także dla innych odbiorców, w tym mieszkańców budynków wielorodzinnych.

Jak poinformował Andrius Žukas, dyrektor administracji samorządu miasta Kłajepda, prognozy wskazują, że temperatura powietrza nie przekroczy 10 stopni Celsjusza, więc w regionie zaczyna się okres zimowy.

Zgodnie z jego słowami, w 2022 roku sezon grzewczy w Kłajpedzie rozpoczął się 26 października, w 2023 roku – 18 października, a w 2024 roku – 14 października.

Samorząd rejonu wileńskiego, podobnie jak w ubiegłym roku, ogłosił rozpoczęcie sezonu grzewczego od 1 października, kiedy to ogrzewanie zostanie włączone w placówkach edukacyjnych i zdrowotnych, a w budynkach wielorodzinnych i innych instytucjach – 2 października. Dekret w tej sprawie podpisał mer rejonu wileńskiego, Robert Duchniewicz.

„Mieszkańcy już pytają, kiedy włączymy ogrzewanie. Ważne jest, aby zarówno mieszkańcy, jak i pracownicy, dzieci czy pacjenci czuli się komfortowo w swoich domach i instytucjach. Rozpoczynamy sezon grzewczy w tym samym czasie, co w zeszłym roku” – powiedział mer rejonu wileńskiego, Robert Duchniewicz.

Z kolei mer Wilna, Valdas Benkunskas, ogłosił w poniedziałek, że sezon grzewczy w stolicy Litwy rozpocznie się we wtorek. Jak zaznaczył, wcześniejsze niż zwykle rozpoczęcie sezonu jest wynikiem niekorzystnych prognoz na nadchodzące tygodnie.

„Od piątku w ubiegłym tygodniu wszystkie nasze placówki edukacyjne i zdrowotne mogły już włączyć ogrzewanie w zależności od potrzeb, a od jutra w całym mieście rozpocznie się uruchamianie centralnego ogrzewania” – powiedział mer Wilna, Valdas Benkunskas.

Synoptycy prognozują, że średnia dzienna temperatura w najbliższych dwóch tygodniach nie przekroczy 10 stopni Celsjusza.

Litewska Izba Dostawców Ciepła (lit. Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija) ogłasza, że centralne ogrzewanie w budynkach wielorodzinnych powinno zostać włączone, gdy średnia temperatura w pomieszczeniu spadnie poniżej 18 stopni Celsjusza.