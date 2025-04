Jak zaznaczył, ujawnienie nazwisk tych, którzy dobrowolnie się przyznali, oznaczałoby zwycięstwo tych, którzy nigdy się nie ujawnili i ukryli swoją agenturalną przeszłość przed państwem litewskim.

Konserwatysta Arvydas Pocius apelował o przemyślenie, jaką realną korzyść przyniosłoby społeczeństwu i państwu ujawnienie tych danych, a jaką potencjalną szkodę mogłoby to spowodować. Ingrida Šimonytė zauważyła natomiast, że przyznających się było niewielu, a większość z nich to dziś osoby w podeszłym wieku.

Z kolei poseł frakcji chłopskiej Dainius Gaižauskas oświadczył, że Litwa nie ma obowiązku chronić ludzi, którzy służyli Związkowi Sowieckiemu i działali na jego rzecz. Według jego informacji, pierwsza lista osób przyznających się do współpracy… zaginęła.

Poseł niezależny Vytautas Sinica stwierdził, że w tej sprawie należy kierować się zasadą sprawiedliwości historycznej. Przypomniał, że państwo litewskie pierwotnie zobowiązało się nie ujawniać danych przez pewien czas, a obecna ochrona 75-letnia została wprowadzona już pod koniec pierwotnego okresu utajnienia.

– Czy naprawdę jesteśmy pewni, że Rosja nie wie tego, co wiemy my? – pytał Sinica, wyrażając wątpliwość co do argumentu, iż ujawnienie danych umożliwi rosyjskim służbom szantażowanie obywateli Litwy.