Sejm zwrócił się do Sądu Konstytucyjnego, aby ten skomentował wyniki wyborów

Uchwała „W sprawie zgłoszenia do Sądu Konstytucyjnego Republiki Litewskiej” została przyjęta 62 głosami za i przy 23 głosach przeciw. 10 posłów wstrzymało się od głosu.

W zgłoszeniu prosi się o rozstrzygnięcie, czy podczas wyborów nie doszło do naruszeń w związku z kampanią Andriusa Tapinasa i Laisvės TV przeciwko liderowi AWPL-ZchR Waldemarowi Tomaszewskiemu.

AWPL-ZchR wystąpiła ze skargą po tym, gdy nie przekroczyła progu wyborczego w czasie wyborów do parlamentu. Po zatwierdzeniu wyników przez Główną Komisję Wyborczą partia zaapelowała do Prezydenta i Sejmu o odwołanie się do Sądu Konstytucyjnego w sprawie naruszenia prawa.