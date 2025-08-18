Sejm zdecyduje w czwartek o kandydaturze Ruginienė na premiera

Podczas obrad posłowie zdecydują o zatwierdzeniu kandydatury Ingi Ruginienė na stanowisko premiera. Jej kandydaturę w ubiegłym tygodniu przedstawił prezydent Gitanas Nausėda, po tym jak z funkcji ustąpił dotychczasowy szef rządu Gintautas Paluckas.

– Nadzwyczajna sesja zostanie zwołana 21 sierpnia – powiedział Sinkevičius dziennikarzom.

Były premier Gintautas Paluckas ustąpił po tym, jak prokuratura wszczęła wobec niego dwa postępowania przygotowawcze związane z jego działalnością gospodarczą. Polityk mierzył się także z rosnącą liczbą pytań dotyczących swojej przeszłości.

Jeżeli Sejm zatwierdzi Ingę Ruginienė, w ciągu 15 dni od objęcia funkcji będzie ona musiała przedstawić parlamentowi – w porozumieniu z prezydentem – skład nowego rządu oraz program działań gabinetu. Oba dokumenty będą musiały uzyskać aprobatę posłów w głosowaniu.

Sinkevičius poinformował również, że kolejne posiedzenie nadzwyczajne odbędzie się 26 sierpnia. Jak dodał, w niedzielę wieczorem spodziewał się zebrania wymaganych 47 podpisów parlamentarzystów, koniecznych do zwołania sesji.

Regularna jesienna sesja parlamentu rozpocznie się 10 września.