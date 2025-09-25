Sejm zatwierdził program 20. rządu. Ruginienė i ministrowie złożyli przysięgę

– „Programem rządu jasno deklarujemy, że chcemy silniejszego sektora publicznego, chcemy słuchać wspólnot, rozwijać dialog społeczny i w dialogu rozwiązywać problemy. Chcemy więcej inwestować w obronę – co już pokazaliśmy i będziemy pokazywać dalej. Chcemy solidnych podstaw społecznych dla każdego mieszkańca: wyższych płac, godności naszych seniorów i lepszego życia osób w trudnej sytuacji” – mówiła I. Ruginienė, podkreślając, że jej gabinet będzie okazywał szacunek obywatelom, a decyzje będą zapadać wyłącznie w drodze dialogu.

Opozycja: chaos i „eksperyment”

Opozycja skrytykowała proces formowania gabinetu oraz sam program. W ocenie przeciwników politycznych prace przebiegały chaotycznie, ministrowie zostali wyznaczeni bez udziału w pisaniu programu, a dokument przewiduje dużo nowych wydatków przy niewielkich dochodach; część nominowanych nie ukrywa sprzeciwu wobec niektórych punktów programu. Pojawiły się też wątpliwości co do wyboru części ministrów, ich kompetencji i profesjonalizmu.

Konserwatysta Mindaugas Lingė mówił o „nowej, eksperymentalnej skali wymagań” wobec ministrów – „między piekarzami kebabów, którzy nie odpowiadają wymogom, a sprzedawcami makaronu, którzy już je spełniają”, dodając, że „na tej samej skali próbowano zmieścić i antylopy”.

Wcześniej prezydent Gitanas Nausėda, komentując kandydatów „Świtu nad Niemnem”, podkreślał, że handel luksusowymi samochodami czy franczyza kebabów nie będą uznawane za adekwatne doświadczenie do kierowania resortem i że „jeśli chce się siać zamęt – można zaproponować i antylopę”. Ostatecznie jednak na ministra kultury powołano przedstawiciela frakcji „Świt nad Niemnem”, Ignotasa Adomavičiusa, którego rodzina prowadzi biznes produkcji makaronów i ravioli.

Założenia programu: obrona, podatki, usługi publiczne

Koalicja zobowiązała się znacząco zwiększyć wydatki na obronę – do 5 proc. PKB. Zapowiedziano, że w trakcie kadencji nie będą wprowadzane nowe podatki, z wyjątkiem podatku stabilności finansowej dla banków (szczegóły pozostają nieznane). Program przewiduje wstrzymanie podwyższania akcyzy na olej napędowy, przy jednoczesnym szybszym podnoszeniu akcyz na wyroby tytoniowe, e-papierosy i alkohol. Gabinet rezygnuje z pomysłu tworzenia Ministerstwa Regionów; w pozostałej części wiele zobowiązań powtarza obietnice poprzedniego rządu Gintautasa Paluckasa: szybsza indeksacja emerytur, wzrost świadczeń i wynagrodzeń w sektorze publicznym, krótsze kolejki do placówek medycznych, większa dbałość o utrzymanie dróg, zakaz dopłat do świadczeń refundowanych przez ubezpieczenie zdrowotne, lepsze warunki dla biznesu.

W polityce zagranicznej gabinet zapowiada złagodzenie retoryki wobec Chin oraz dążenie do normalizacji relacji dyplomatycznych.

Przysięga i protest na sali

Podczas czwartkowej ceremonii przysięgi z sali wyszła większość posłów opozycyjnych konserwatystów i demokratów. Gdy Ignotas Adomavičius odczytywał rotę, posłowie Ruchu Liberalnego odwrócili się plecami, manifestując sprzeciw wobec jego nominacji.

Skład rządu

Koalicję tworzą frakcje Partii Socjaldemokratycznej, „Świtu nad Niemnem” oraz frakcja Związku Chłopów i Zielonych i Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin; w Sejmie mają 82 mandaty. W nowym gabinecie ośmiu ministrów rozpoczyna pracę, sześciu kontynuuje. Resortami kierują:

Ministerstwo Środowiska – Kastytis Žuromskas,

Kastytis Žuromskas, Ministerstwo Gospodarki i Innowacji – Edvinas Grikšas ,

Edvinas Grikšas Ministerstwo Energetyki – Žygimantas Vaičiūnas ,

Žygimantas Vaičiūnas Ministerstwo Finansów – Kristupas Vaitiekūnas ,

Kristupas Vaitiekūnas Ministerstwo Ochrony Kraju – Dovilė Šakalienė ,

Dovilė Šakalienė Ministerstwo Kultury – Ignotas Adomavičius ,

Ignotas Adomavičius Ministerstwo Transportu i Komunikacji – Juras Taminskas ,

Juras Taminskas Ministerstwo Ochrony Zdrowia – Marija Jakubauskienė ,

Marija Jakubauskienė Ministerstwo Edukacji, Nauki i Sportu – Raminta Popovienė ,

Raminta Popovienė Ministerstwo Sprawiedliwość – Rita Tamašunienė ,

Rita Tamašunienė Ministerstwo Spraw Zagranicznych – Kęstutis Budrys ,

Kęstutis Budrys Ministerstwo Spraw Wewnętrznych – Władysław Kondratowicz ,

Władysław Kondratowicz Ministerstwo Rolnictwa – Andrius Palionis ,

Andrius Palionis Ministerstwo Opieki Społecznej i Pracy – Jūratė Zailskienė.