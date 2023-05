Sejm rozważy propozycję większych gwarancji dla żołnierzy ochotników

Celem jest zwiększenie motywacji do wstąpienia do ochotniczej niestałej służby wojskowej, dłuższej i lepszej służby, przejścia do zawodowej służby wojskowej i w ten sposób lepiej przygotować się do obrony terytorialnej kraju.

Zmiany w ustawie o organizacji systemu obrony narodowej i służby wojskowej przewidują, że żołnierzowi ochotnikowi można udzielić na jego wniosek 1 dnia płatnego urlopu w dniu następującym po weekendowych poligonowych ćwiczeniach taktycznych lub zadaniach pokojowych. Łączny wymiar tych urlopów nie może przekroczyć 24 dni w roku.

Również żołnierzom ochotnikom proponuje się skrócenie czasu służby, gdy mogą uzyskać wyższy stopień, np. mogliby zostać porucznikiem po co najmniej 3 latach służby zamiast dotychczasowych 4, starszym porucznikiem po co najmniej 4 latach służby zamiast dotychczasowych 6, a kapitana, kapitana porucznika – po co najmniej 5 latach służby zamiast 8.

Proponuje się również ustalenie, że żołnierz ochotnik może służyć do ukończenia 63 roku życia, obecnie granica wieku to 60 lat.

Zmiany mogą zajść w życie od 2024 r. Zdaniem inicjatorów, podczas przygotowywania przyszłorocznego budżetu państwa należy zaplanować środki niezbędne do realizacji nowelizacji, ale konkretna kwota nie jest określona.

Obywatele Litwy w wieku od 18 do 60 lat są obecnie przyjmowani do służby w Ochotniczych Siłach Obrony Narodowej. Ta służba jest niestała i zgodna z pracą cywilną i studiami.

Żołnierz ochotnik uczestniczy w ćwiczeniach od 20 do 50 dni w roku. Szkolenia odbywają się zwykle w weekendy, ale różne kursy i dłuższe ćwiczenia odbywają się również w dni powszednie.