Sejm Litwy rozpoczyna jesienną sesję

Przewodniczący Sejmu, lider demokratów Saulius Skvernelis, złożył rezygnację po utworzeniu nowej większości rządzącej.

Wcześniej koalicję Związku Demokratów „W Imię Litwy” zastąpiła frakcja Związku Chłopów i Zielonych (LVŽS) oraz Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin.

Stanowisko przewodniczącego Sejmu należało do S. Skvernelisa zgodnie z wcześniejszą umową koalicyjną.

W środę zaplanowano także wybór nowego przewodniczącego parlamentu. Nowa większość rządząca proponuje na to stanowisko pierwszego wiceprzewodniczącego Sejmu, socjaldemokratę Juozasa Olekę.

Podczas pierwszego posiedzenia sesji wyznaczona premierka również przedstawi projekt programu rządu, a tymczasowy premier Rimantas Šadžius zaprezentuje propozycje rządu dotyczące programu prac Sejmu.

W tym programie znajduje się prawie 450 projektów aktów prawnych (bez towarzyszących). Część projektów została już rozpatrzona w poprzednich sesjach.

Nowy rząd jest formowany po rezygnacji premiera Gintautasa Paluckasa z Litewskiej Partii Socjaldemokratycznej. Złożył on swoją rezygnację w związku z rosnącymi pytaniami dotyczącymi jego przeszłości i działalności biznesowej.

Zgodnie z Konstytucją Sejm rozpoczyna jesienną sesję 10 września, a kończy ją 23 grudnia.