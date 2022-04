Sejm odrzucił propozycję opozycji dotyczącą obniżenia akcyzy na paliwo

Posłowie odrzucili w czwartek poprawki do ustawy o podatku akcyzowym złożone przez członków frakcji opozycyjnych, proponując obniżenie akcyzy na benzynę bezołowiową z 466 do 359 euro za tysiąc litrów oraz na olej napędowy z 372 do 330 euro za tysiąc litrów.

Za poprawkami głosowało 34 członków Sejmu, przeciw było 33, a wstrzymało się 20. W innym głosowaniu za wypowiedziało się 45 głosów, przeciw 38 głosów. Oznacza to, że w ciągu najbliższych sześciu miesięcy nie będzie można o nich dyskutować w Sejmie.

Zdaniem Algirdasa Butkevčiusa, członka frakcji Demokratów „W imieniu Litwy”, poprawki muszą zostać przyjęte z uwzględnieniem sytuacji geopolitycznej i faktu, że Litwa jest krajem tranzytowym. Przewidywał, że cena oleju napędowego spadnie o 15-18 proc., a benzyny o 7-12 proc.

Między innymi A. Butkevčius przyznał, że nawet przy obniżce akcyzy na np. paliwo cena oleju napędowego i tak nie byłaby niższa niż w Polsce.

W tym czasie przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Mykolas Majauskas obliczył, że w przypadku przyjęcia poprawek olej napędowy spadłby o 5 centów, a benzyna o 13 centów.

„Ale pod warunkiem, że stacje benzynowe zgodzą się oddać różnicę dla konsumentów” – podkreślił.

Strata budżetowa spowodowana zmianami wyniesie około 127 mln euro. Jednak zdaniem A. Butkevičiusa zostałyby zrekompensowane dodatkowymi dochodami uzyskanymi dzięki lepszemu otoczeniu biznesowemu.