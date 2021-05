Sejm nie poparł nowelizacji Ustawy o związkach partnerskich

Po jego złożeniu 63 posłów na Sejm głosowało za przyjęciem projektu, 58 było przeciw i 7 wstrzymało się od głosu.

Przewodnicząca Sejmu Viktorija Čmilytė-Nielsen, która przedstawiła projekt, wezwała polityków do wsparcia projektu w pierwszym etapie i „podjęcia pierwszego kroku, który odkładamy już 20 lat”.

„Jestem przekonana, że wszyscy czujemy się zobowiązani do równego traktowania wszystkich, dlatego dziś zdecydowanie wzywam Sejm do otwarcia drzwi do dyskusji na temat partnerstwa i podjęcia pierwszego kroku, który odkładamy już dwadzieścia lat” – powiedziała Čmilytė-Nielsen.

Przedstawiając projekt przewodnicząca zwróciła uwagę, że związki partnerskie są legalne w 20 krajach Unii Europejskiej (UE), w tym w krajach tradycyjnie katolickich.

„Dziś związki partnerskie ma ponad 20 krajów UE, a wśród nich są takie kraje katolickie jak Hiszpania, Włochy, Irlandia, jednym z ostatnich krajów, które zalegalizowały podobny mechanizm była Estonia, stało się to w 2016 roku” – powiedziała spikerka Sejmu.