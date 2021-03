Sejm Litwy przyjął poprawki do Ustawy o paszportach i dowodach tożsamości

Dzieci do dwóch lat nie będą musiały zwracać się do Departamentu Migracji czy placówki dyplomatycznej w celu wyrobienia czy zmienienia dokumentu tożsamości. Dokument wydawany dla dziecka będzie mógł być ważny przez czas nie dłuższy niż 2 lata. Dotychczas było to 5 lat.

Od 70. roku życia dokument będzie mógł być wydany na nawet 30 lat. Dotychczas osoby powyżej 75. roku życia otrzymywały dokument na maksymalnie 20 lat.

Dorośli, jak dotychczas, paszport muszą zmieniać co dziesięć lat.

Według nowych przepisów, od 1 lipca 2022 roku dokument tożsamości może być dostarczony na wskazany adres.

Na podst. BNS, lrytas.lt