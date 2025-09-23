Sejm łagodzi kary za nadużycie władzy

Za poprawkami głosowało 64 posłów, 5 było przeciw, 3 wstrzymało się. Trzy frakcje opozycyjne nie wzięły udziału w głosowaniu.

Przed głosowaniem posłanka demokratów Agnė Širinskienė ostro skrytykowała projekt: nazwała go „największym farsą i wstydem tej kadencji”, przyjmowanym „dla merkantylnych interesów i ratowania przyjaciół”.

Co się zmienia w Kodeksie karnym

Sejm przyjął kompromisowy wariant poprawek i zrezygnował z wcześniejszej propozycji, by ściganie za nadużycie wiązać wyłącznie z wyrządzeniem dużej szkody majątkowej.

Za nadużycie stanowiska lub przekroczenie uprawnień przez funkcjonariusza publicznego grozić będzie grzywna, areszt lub pozbawienie wolności do 4 lat (dotąd do 5 lat).

Jeżeli czyn popełniono dla korzyści majątkowej lub innej osobistej (bez znamion łapownictwa), kara wyniesie grzywnę albo pozbawienie wolności do 6 lat (dotąd do 7 lat).

Autor kompromisu, liberał Vitalijus Gailius, wskazał, że obniżenie górnej granicy kary o 1 rok zmienia kwalifikację czynu i uruchamia inne reguły postępowania karnego, co ma przyspieszyć zakończenie spraw:

„Jeśli osoby, które przywłaszczały środki budżetowe, przyznają się, okażą skruchę, będą współpracować i naprawią szkodę, możliwe będą kary alternatywne.”

Skutki proceduralne i uwagi prokuratury

Prokurator Generalna Nida Grunskienė oceniła, że do czasu zmiany Ustawy o wywiadzie kryminalnym poprawki ograniczą możliwość stosowania kontroli operacyjnej w śledztwach dotyczących nadużyć. Zauważyła jednak, że po przekwalifikowaniu czynu na średnio ciężki pojawi się możliwość ekonomiczniejszych trybów (poręczenie, nakaz karny, pojednanie), choć tempo postępowań przygotowawczych samo w sobie się nie zwiększy: „Dowody i tak trzeba gromadzić i analizować — to pochłania czas.” Prokuratura nie uzgadniała treści tych poprawek.

Posłanka konserwatystów Agnė Bilotaitė zwróciła uwagę, że uznanie nadużycia za przestępstwo średnio ciężkie skraca termin przedawnienia z 15 do 12 lat oraz okres zakazu zajmowania określonych stanowisk z 8 do 4 lat. Zapowiedziała wniosek o weto prezydenckie.

Kontekst: wcześniejsze spory i „sprawy paragonowe”

Wiosną sejmowa Komisja Prawa i Praworządności proponowała wyłączyć odpowiedzialność za nadużycie, jeśli nie doszło do „dużej szkody majątkowej”, co wywołało sprzeciw opinii publicznej, opozycji i prezydenta Gitana Nausėdy — oznaczałoby to, że wielu oskarżonych w „sprawach paragonowych” uniknęłoby odpowiedzialności.

Obecny Kodeks karny mówi o „dużej szkodzie” bez rozróżnienia na majątkową i niemajątkową, co utrudnia ustalenie progu w euro.

Służba ds. Badań Specjalnych (STT) prowadzi obecnie śledztwa w 36 samorządach w sprawie potencjalnie niewłaściwego wykorzystania środków na działalność polityków. Zarzuty usłyszało 30 osób, 12 spraw rozpatrują sądy, a ponad 20 polityków zostało już skazanych. Ponad 100 radnych zwróciło się do władz centralnych o zakończenie postępowań.

Desygnowana premier Inga Ruginienė deklaruje częściowe poparcie dla amnestii w „sprawach paragonowych”, czemu sprzeciwia się prezydent Gitanas Nausėda.