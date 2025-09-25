Sejm głosuje nad programem rządu, ministrowie składają przysięgę

W programie rządu władze zobowiązują się znacznie zwiększyć budżet obronny – do 5% produktu krajowego brutto.

Zawarte jest również zobowiązanie, że w trakcie kadencji nie będą wprowadzane nowe podatki, z wyjątkiem podatku od stabilności finansowej dla banków, szczegóły którego pozostają nieznane. Program zawiera również obietnicę wstrzymania podwyżki akcyzy na olej napędowy, ale jednocześnie szybszego zwiększenia akcyzy na tytoń, e-papierosy i alkohol.

Nowy gabinet rezygnuje z pomysłu powołania Ministerstwa Regionów, jednak pozostałe zobowiązania w programie w dużej mierze powtarzają obietnice poprzedniego rządu Gintautasa Paluckasa.

Wśród nich znajdują się – szybsza waloryzacja emerytur, wzrost świadczeń socjalnych i innych zasiłków, wyższe pensje w sektorze publicznym, krótsze kolejki w placówkach medycznych, większa uwaga na utrzymanie dróg, zakaz pobierania dodatkowych opłat za usługi objęte ubezpieczeniem zdrowotnym, lepsze warunki dla biznesu.

W polityce zagranicznej przyszły rząd łagodzi retorykę wobec Chin i deklaruje chęć normalizacji stosunków dyplomatycznych z tym krajem.

Opozycja zarejestrowała w Sejmie projekt uchwały, w którym proponuje odrzucenie programu rządu.

Redakcja ZW.LT przypomina, że po rezygnacji premiera Gintautasa Paluckasa w sierpniu i rozpadzie poprzedniej koalicji rządzącej, powstała koalicja Litewskiej Partii Socjaldemokratycznej, „Świtu nad Niemnem”, Związku Chłopów i Zielonych Litwy oraz AWPL-ZChR, która liczy 82 posłów w Sejmie.

Te frakcje powołały także nowy gabinet ministrów.

W jego skład wejdzie ośmiu nowych ministrów, a sześciu kontynuuje swoją pracę.

Ministerstwo Środowiska będzie kierować Kastytis Žuromskas, delegowany przez „Świt nad Niemnem”, Ministerstwem Gospodarki i Innowacji pokieruje przedstawiciel „chłopów” Edvinas Grikšas, w Ministerstwie Energetyki nadal będzie pracował Žygimantas Vaičiūnas, ministrem Finansów zostanie Kristupas Vaitiekūnas, a Ministerstwem Ochrony Kraju nadal pokieruje socjaldemokratka Dovilė Šakalienė.

Ministerstwo Kultury przejmie Ignotas Adomavičius, delegowany przez „Świt nad Niemnem”, Ministerstwem Transportu pokieruje Juras Taminskas, Ministerstwem Ochrony Zdrowia pozostanie Marija Jakubauskienė, a Ministerstwem Edukacji, Nauki i Sportu nadal będzie kierować Raminta Popovienė.

Ministerstwem Sprawiedliwości pokieruje posłanka na Sejm z ramienia AWPL-ZChR – Rita Tamašunienė, na czele litewskiej dyplomacji pozostanie Kęstutis Budrys, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych nadal pokieruje Władysław Kondrartowicz, a nowym ministrem rolnictwa zostanie Andrius Palionis.