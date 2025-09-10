Saulius Skvernelis ustąpił z funkcji przewodniczącego Sejmu

„To była wielka zaszczyt i przyjemność reprezentować Sejm zarówno w kraju, jak i za granicą. Uważam, że nie zawiodłem ani was, ani siebie; ta praca naprawdę miała sens” – powiedział ustępujący przewodniczący Sejmu, Saulius Skvernelis.

Według S. Skvernelisa przez te dziewięć miesięcy, gdy pełnił funkcję przewodniczącego parlamentu, praca przebiegała konstruktywnie, szukano kompromisów i obyło się bez politycznego „buldożera”.

„Poza drobnymi przepychankami słownymi, które są nieuniknione, panowała naprawdę dobra, koleżeńska atmosfera. Chciałbym życzyć, aby podczas tej jesiennej sesji panował racjonalny, produktywny i dobry nastrój do pracy oraz dyskusji, które będą zarówno ostre, jak i mniej ostre, ale aby nie przekraczały pewnych granic przyzwoitości i etyki” – dodał polityk.

W środę Sejm planuje wybrać na nowego przewodniczącego obecnego pierwszego wiceprzewodniczącego parlamentu, socjaldemokratę Juozasa Olekę.

Redakcja ZW.LT przypomina, że nowa większość rządząca ukształtowała się w sierpniu, po rezygnacji premiera socjaldemokraty Gintautasa Paluckasa.

Koalicję rządzącą utworzyły frakcje socjaldemokratów, „Świtu nad Niemnem” oraz Związku Chłopów i Zielonych AWPL-ZChR. Ta ostatnia zastąpiła w koalicji Związek Demokratów „W imię Litwy”, który oświadczył, że nie może współpracować ze „Świtem nad Niemnem”.

S. Skvernelis objął funkcję przewodniczącego Sejmu od połowy listopada ubiegłego roku, kiedy rozpoczął pracę nowo wybrany parlament.

Po utracie stanowiska przewodniczącego Sejmu frakcja Demokratów będzie liczyć nie 14, a 15 członków, ponieważ formalnie przewodniczący Sejmu nie może należeć do frakcji.